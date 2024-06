Alerten d'irregularitats en l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Mallorca

El GOB ha alertat sobre diverses irregularitats en l’explotació dels serveis de temporada a les platges de quatre batlies de Mallorca: Palma, Capdepera, Pollença i Calvià.

Segons explica l'entitat, la normativa estipula que aquests Ajuntaments havien de sol·licitar l’explotació dels serveis de temporada a la Direcció General de Costes i Litoral per l’any 2024, ja que l’anterior autorització va finalitzar l’any 2023. No obstant això, només els projectes dels Ajuntaments de Capdepera, Pollença i Calvià han estat publicats a la web de la Direcció General de Costes i Litoral, mentre que el projecte de Palma encara no ha sortit a informació pública.

D’acord amb l’article 113.6 del Reglament General de Costes, quan un Ajuntament vol explotar els serveis de temporada indirectament amb tercers encarregats, ha de publicar l’anunci de la licitació i els plecs de condicions corresponents en el butlletí oficial.

Els Ajuntaments de Palma, Capdepera i Calvià van fer les licitacions per a l’adjudicació dels diferents lots d’explotació dels serveis a les platges sense publicar cap anunci de licitació al BOIB. Atès que les platges d’aquests municipis ja estan en explotació, el GOB considera que aquestes explotacions podrien ser il·legals per no haver seguit els tràmits establerts.

L'entitat explica que l’Ajuntament de Pollença és l’únic que va complir parcialment amb la normativa, publicant l’anunci de licitació, tot i que sense els plecs, al BOIB del dia 20 d’abril.

A finals del mes de maig, el GOB ja va informar la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua sobre aquestes irregularitats. Encara, però, no han obtengut cap resposta ni tenen constància que s’hagi efectuat cap acció per garantir el compliment de la llei.