GroWinAPP: una aplicació mòbil per a millorar la recerca en salut mental i promoure el benestar psicològic infantil

La infància és un moment clau per a la salut mental. En aquesta etapa de la vida, els trastorns que podem patir d’adults encara no han començat o no s’han cronificat, de manera que és el moment idoni per a revenir-los.

Ara bé, els professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental infantil s’enfronten a un repte important: la manca de dades. A diferència d’altres professionals, que tenen dades sobre l’evolució de diferents indicadors de salut al llarg dels anys, en el cas de la salut mental la manca de dades fiables dificulta la detecció de problemes i, per tant, la prevenció.

Davant aquesta situació, un equip d’investigadors del grup de recerca en Neurociència Cognitivo-Afectiva i Psicologia Clínica (CANCLIP) i del Laboratori de Conducta i Tecnologia (BATLAB) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) està creant un repositori digital d’informació psicològica de la població de les Illes Balears de 6 a 12 anys.

Les dades recollides en aquest repositori serviran perquè els professionals i els investigadors de la salut mental puguin disposar d’informació essencial per a millorar la qualitat de la recerca científica en l’àmbit de la salut mental.

Aplicació per a les famílies

Per a aconseguir les dades, els investigadors de la UIB han desenvolupat l’aplicació mòbil GroWinAPP, destinada als pares i mares d’infants entre 6 i 12 anys. A través d’aquesta aplicació, els progenitors podran respondre preguntes sobre el comportament o altres aspectes psicològics dels infants. Les dades que es vagin recollint seran anonimitzades i estaran a disposició dels investigadors en salut mental, que les podran consultar a través d’un portal de dades obertes.

L’aplicació GroWinApp està disponible per a dispositius Android i iOS, i es pot descarregar des de les botigues d’aplicacions corresponents:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uib.growin_app_client&pli=1

Apple App Store: https://apps.apple.com/es/app/growinapp/id6448957047?l=ca

Suport a les famílies i xerrades a les escoles

Les famílies que es descarreguin l’aplicació GroWinAPP i participin activament en el projecte tindran accés als continguts basats en evidències científiques que els investigadors publiquen al web del projecte i que estan pensats per promoure el benestar emocional i la salut mental dels infants. Consells per a la gestió de les enrabiades, dels malsons, de la pressió pels deures d’escola o la importància del desenvolupament de la creativitat són alguns dels materials que ja estan disponibles al blog del projecte, i que els usuaris poden consultar.

A mesura que el projecte avanci, els investigadors tenen previst facilitar als participants informes generals sobre les dades recollides. A més, s’està treballant per obrir un consultori sobre dubtes en les pautes de criança perquè els investigadors puguin respondre directament les preguntes que plantegin els progenitors de les famílies que participen en el projecte.

El contacte amb les famílies es durà a terme també a través de les xerrades que els investigadors de la Universitat de les Illes Balears ja han començat a impartir als centres escolars, amb la col·laboració de les associacions de famílies d’alumnes i de la mà del suport de FAPA Mallorca.

En definitiva, el projecte GroWinAPP es presenta com una eina essencial per a la millora de la salut mental infantil a les Illes Balears, i aporta dades crucials per a la recerca i el suport a les famílies. Amb la seva aplicació mòbil, disponible per a dispositius Android i iOS, els investigadors de la Universitat de les Illes Balears faciliten un recurs accessible i efectiu per als pares i mares. Aquesta iniciativa no només potencia la col·laboració comunitària, sinó que també ofereix continguts basats en evidències científiques i la possibilitat de consultes personalitzades. Així, GroWinAPP es consolida com un pilar fonamental en la prevenció i promoció del benestar emocional dels infants, i garanteix més qualitat de vida des de la infància.