Mallorca per la Pau: «La retòrica bel·licista del rei empeny Espanya a la guerra amb Rússia»

La plataforma pacifista Mallorca per la Pau ha expressat preocupació per la «inquietant implicació» de Felipe VI en la guerra amb Rússia.

Mallorca per la Pau entén que el rei espanyol «es desvia de les funcions que té assignades com a garant de la Constitució, que ja en el seu preàmbul estableix que Espanya ha de 'col·laborar en l'enfortiment d’unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra'».

«La visita del rei a les tropes acantonades a la frontera amb Rússia mostra aspectes inquietants des del punt de vista de la salut democràtica», sostenen els pacifistes, «atès que no s’ha justificat de manera creïble l’absència durant la major part de la visita d’un ministre que refrendi els actes del monarca en una situció tan delicada. La retòrica del cap de l’Estat en res no contribueix a atenuar l’escalada bèl·lica», assenyalen.

Inquietant escalada verbal

A més, remarquen que, sostenir, com ha fet el rei, que la unió d’Espanya amb els països bàltics «farà que Rússia pagui pels crims comesos» no ajuda a trobar una solució negociada a la guerra «ni té antecedents en altres discursos del cap de l’Estat». «No recordam que Felip VI hagi emprat mai aquests termes en referir-se al govern d’Israel, imputat per la fiscalia del TPI, ni menys encara quan parla dels Estats Units d’Amèrica i de la seva responsabilitat en els conflictes que han devastat bona part d’Àsia i d’Àfrica des de finals dels anys 90», apunten.

«És inadmissible que el cap de l’Estat vulgui fer creure a l’opinió pública que podem anar a la guerra contra una potència nuclear i vèncer-la», afirma la plataforma. «Caldria, per claredat democràtica, saber si la gravíssima actuació del monarca respon a una iniciativa personal o si estan refrendades pel govern», conclouen els pacifistes. «En el primer cas, ens trobaríem davant una extraordinària extralimitació que posa en perill la pau a Espanya i, en el segon, el govern seria el responsable directe de la perillosa retòrica de guerra de Felip VI», remarquen.

Més armes espanyoles per a alimentar la guerra

«Del que no podem tenir cap dubte és que el govern també impulsa la guerra quan envia al règim de Kíev una nova remesa d’armament ofensiu. Els tancs Leopard i la munició d’artilleria no es poden considerar en cap cas armes defensives i cal recordar que el gabinet de Pedro Sánchez ha signat aquest passat mes de maig un acord bilateral amb el govern de Zelenski pel qual es compromet a mantenir l’ajuda militar fins que Ucraïna recobri Crimea i ingressi dins l’OTAN», denuncien.

Escalada en tots els fronts

Segons han assenyalat, la retòrica del Borbó recorda massa el «Rússia és culpable» dels anys de la División Azul i subratllen «expressions dignes d’un líder extremista il·luminat» que empenyen a escalar la guerra «fins que la llum triomfi sobre la foscor» i insten a «castigar Rússia». «Caldria aclarir de manera transparent fins a quin punt el govern més progresista de la història fa seva una línia i un vocabulari que superen de molt l’estricte compliment dels compromisos que Espanya pugui haver adquirit dins l’OTAN», reclama Mallorca per la Pau.

«El més preocupant és que aquesta retòrica incendiària coincideix amb un moment extremadament greu de l’escalada bèl·lica», afirmen els pacifistes. La plataforma contextualitza que «el discurs de Felip VI a Estònia ha estat simultani als bombardejos amb munició de raïm de l’artilleria nordamericana sobre Sebastopol» que han fet que les autoritats de Rússia adverteixin que «hi haurà represàlies».

«La retòrica bel·licista del rei empeny a la guerra amb Rússia», denuncien els portaveus de Mallorca per la Pau. I lamenten que, «en aquest context d’escalada entre potències nuclears, el cap de l’estat i les forces armades es desplaci a la frontera russa per participar en jocs de guerra» i que les seves paraules «impulsin la confrontació i no la pau». Que tot això succeeixi «sense l’obligada presència d’un ministre, és un fet d’extraordinària gravetat que exigeix un aclariment polític urgent», conclouen.