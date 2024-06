Comencen les oposicions per a docents de l’any 2024 per a un total de 252 places de mestres, secundària, FP i escoles oficials d’idiomes

Un total de 13 seus, repartides per les illes de Mallorca (10), Menorca (1) i Eivissa (2), han acollit aquest passat divendres, l’inici de les proves del concurs oposició per a docents de les Illes Balears; s’han convocat un total de 252 places de mestres, professors de secundària, formació professional i escoles oficials d’idiomes.

Per aquest concurs s’havien inscrit un total de 1.021 aspirants, dels quals varen ser admessos 951 i 696 varen lliurar la programació, per la qual cosa 255 aspirants que no lliuraren la programació en el termini fixat han renunciat al procés.

A diferència del concurs oposició de l’any anterior, que es va convocar per Comunitat Autònoma a causa del procés d’estabilització del curs passat, enguany la Conselleria d’Educació i Universitats ha convocat les oposicions per illes; així, hi ha 121 places per Eivissa i Formentera, 103 per Mallorca i 28 per Menorca.