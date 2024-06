La presidenta Marga Prohens: «Som una terra oberta al turisme i em sento esperançada»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicat aquest divendres, en la clausura del curs acadèmic 2023-2024 del Centre d'Estudis Superiors Felipe Moreno, la formació com a element «imprescindible» per a «afrontar els nous reptes de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental» en el sector turístic.



Durant el seu discurs de clausura, la presidenta s'ha referit al CES Felipe Moreno com un «centre de valors», on es formen «no sols professionals, sinó ciutadans» perquè aquesta, ha recordat, «és una institució nascuda de la visió d'un home pioner, Felipe Moreno, que fa gairebé 60 anys va apostar per la formació turística, una formació imprescindible per a la qualitat de l'oferta i de les illes, com a destinació».



«Aquesta destinació, el nostre territori, el mercat laboral de les Balears avui dia no seria el que és sense la contribució imprescindible, en la història no sols del turisme, sinó d'aquestes Illes, d'aquesta escola universitària», ha assegurat Prohens.



La presidenta ha afegit que «l'aposta i el llegat de Felipe Moreno cobra més sentit que mai, quan s'enfoca el repte de la transformació del model turístic, cap a un model que pugui conjugar la generació de riquesa i oportunitats, amb la generació de benestar».



«Una transformació», ha subratllat, «de la qual tots els que sou aquí -els alumnes del CES Felipe Moreno, que aquest divendres s'han graduat- sereu protagonistes» i «que es realitza des de les institucions públiques, en col·laboració amb el sector privat i tota la societat civil».



En aquest punt, Prohens ha agraït «la participació i contribució» del CES Felipe Moreno en aquest procés «inèdit», iniciat «perquè el turisme continuï sent la principal font de riquesa i que els turistes continuïn veient aquesta destinació com una destinació pionera a tot el món, com ho va ser fa diverses dècades i com ha de continuar sent ara, afrontant els nous reptes de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental».



«Som una terra oberta al turisme», ha volgut deixar clar Prohens, mostrant-se «plena d'esperança» per «veure com tants joves continuen enamorats de la principal indústria de les Balears i continuen apostant per desenvolupar la seva carrera professional en una indústria que ha estat el principal motor econòmic d'aquestes Illes i que és també el principal ascensor social de desenes de generacions en la nostra terra».



Per aquest motiu, la presidenta s'ha mostrat convençuda que aquests alumnes «faran millor aquest sector» atesa la seva formació, que «és imprescindible», ha incidit, perquè, tal com ha recordat, «un dels reptes que planteja el sector és precisament la necessitat de poder comptar en les seves plantilles amb professionals qualificats».