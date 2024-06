L'Assemblea de Docents insta els pares a triar el català durant el període de matriculació dels alumnes

La setmana que ve, entre el 24 i el 28 de juny, s'obre el termini de matriculació per a Infantil i Primària. És per això que la Conselleria ha donat instruccions als centres d'Infantil perquè s'oferesqui a les famílies la possibilitat de triar la llengua del primer ensenyament i, per això s'ha habilitat una casella específica al full de 4t d'EI (3 anys). La forma d'arbitrar l'elecció de llengua està regulada per l'Ordre del 13 de setembre de 2004.

En aquest sentit, l'Assemblea de Docents insta els pares a triar el català com a llengua d'escolarització dels alumnes i ha recordat que, «ignorant les necessitats reals del sistema educatiu del país, la Conselleria continua endavant amb les seves obsessions ideològiques i es marca com a prioritat del procés d'escolarització per a curs 2024-2025 la insistència a estimular l'elecció, per part de les famílies, d'una llengua distinta a la del Projecte Educatiu del Centre».

«L'actual Conselleria ha donat mostres al llarg de tot el curs de la seva clara voluntat d'erosionar l'ensenyament en català, fins ara pedra angular del sistema educatiu propi. Mentrestant, la confusió i la falta de transparència han estat la tònica habitual de tot el procés. Ara, a la fi, arriba el moment de saber triar», ha dit el col·lectiu docent.

Així, la matriculació al primer ensenyament tendrà lloc -de manera presencial i al propi centre assignat- al llarg de la setmana que ve i, en el cas de la primera matrícula, les famílies hauran de marcar expressament una casella amb la llengua oficial de la seva elecció.

És per això que serà tan important, segons l'Assemblea, «el paper dels professionals en l'acompanyament de les famílies en aquesta important elecció, ja que hi aportaran la informació contrastada, l'evidència científica i els criteris pedagògics que requereix una decisió racional i correctament raonada. En definitiva, la millor elecció per a l'ensenyament dels seus fills i filles».

En aquest sentit, l'Assemblea de Docents ha volgut recordar alguns dels arguments en favor de l'ensenyament en català que s'han anat repetint aquests mesos per part de tota la comunitat educativa:

-Ara és el moment de ratificar la confiança de les famílies en un model educatiu propi, que ha demostrat el seu èxit durant dècades: l'ensenyament en català.

-Aquest és l'únic model que garanteix «el coneixement de les dues llengües oficials al final de l'etapa obligatòria», tal com mana el nostre ordenament jurídic.



-L'ensenyament en català permet que tots els alumnes, independentment del seu perfil lingüístic inicial, aprenguin la llengua del país, cosa que garanteix la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

-És important no deixar-se intoxicar «per les obsessions ideològiques» de determinats sectors que generen conflicte allà on no n'hi havia. És el moment de confiar en els professionals docents que els sabran acompanyar bé en un procés tan important per a totes les famílies.

-Animam totes les direccions a informar molt bé les famílies dels avantatges de l'ensenyament en català i dels inconvenients de no fer-ho.

-Recordar sempre que la llengua elegida al primer ensenyament (unes hores setmanals només a Infantil) no té continuïtat més enllà de l'etapa i que l'infant ha d'estar preparat (especialment en la competència oral) per abordar la Primària i el repte de la lectoescriptura en català, que continuarà sent la llengua del Projecte Lingüístic de Centre. A Primària els infants continuaran havent d'aprendre (i ser avaluats) en català i no és recomanable partir amb un hàndicap inicial innecessari.



En definitiva, segons l'Assemblea, «després de dècades des de la seva posada en marxa, l'ensenyament en català continua sent la millor opció per als infants de les famílies que la setmana que ve estan cridades a matricular els seus fills i filles per primera vegada».

Els conceptes claus que cal que les famílies tenguin en compte durant el procés d'aquest tria, i que l'Assemblea de Docents ha volgut recordar, són els següents:



- No té res a veure amb el Pla Pilot de «Lliure elecció de Llengua».

- No és un ordenament voluntari, sinó prescriptiu per a tots els centres.

- Afecta la llengua del primer ensenyament.

- La tria s'ha de fer a Infantil (primera matrícula).

- S'ha de garantir sempre el mínim del 50% en català.

- Representa entre 6 i 16 hores setmanals.

- Els alumnes no s'han de veure afectats quant a les oportunitats de consecució dels objectius educatius del currículum propi de l'etapa.

- Es prohibeix expressament la segregació d'alumnes.

- No hi ha dotació extra.

- El centre hi ha de fer front en recursos propis.