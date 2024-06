Discriminació lingüística a un gimnàs a una menor: ¡A mi me hablas en castellano!

El professor de Psicobiologia de la Universitat de València Ferran Suay ha denunciat en una publicació a la xarxa social X la discriminació lingüística que ha patit la seva filla, menor d’edat, en un gimnàs d'un municipi del País Valencià, Museros (l’Horta Nord).

Segons ha explicat, la seva filla s'ha adreçat a la recepcionista del gimnàs en català i aquesta l’ha «maltractada», «li ha faltat al respecte i li ha ordenat «¡A mi me hablas en castellano!».

A més, ha assenyalat que no és la primera vegada que pateixen discriminació lingüística per part d'aquest establiment: «A mi també m'ho va exigir amb nul·la educació i una clara actitud de faltar-me al respecte». «És possible que una empresa valenciana com Forma Sport tolere eixe comportament antivalencià en els seus empleats?», demana Suay.

«'Vinc a renovar la matrícula' no és tan difícil d’entendre com per a maltractar i humiliar una menor d’edat que, a més, és la clienta, no una subordinada de la recepcionista», ha conclòs el pare de la menor discriminada.