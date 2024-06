'Canviem el Rumb: posem límits al turisme': les quatre illes preparen un calendari de mobilitzacions i reivindicacions conjuntes

Arran de les mobilitzacions fetes arreu de les Illes Balears, s'articula un espai de coordinació interilles per a fer front de manera conjunta als «múltiples aspectes socials, laborals i ecològics als quals ens aboca el desenvolupament turístic devorador que s’expandeix a tots els racons d’aquestes illes».

Així, conflueixen les iniciatives de la campanya 'Via Menorca' que el passat 8 de juny va omplir la Plaça Biosfera de Maó, a Menorca; la xarxa de moviments socials d’Eivissa i Formentera i altres entitats i col·lectius articulats sota el nom de Plataforma 'Canviem el Rumb'; i la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' sota el paraigua de la qual, a Mallorca, es conformen tot un seguit d’assemblees locals i iniciatives que s’estenen arreu del territori.

Des de finals de maig es reuneixen cada setmana representants de les diferents iniciatives de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca per a coordinar demandes, relat, accions de denúncia i mobilitzacions en el marc de la campanya interilles que impulsen conjuntament sota el lema 'Canviem de Rumb: posem límits al turisme'.

L’objectiu és «coordinar una temporada intensa de mobilitzacions que es vagi estenent per les quatre illes per denunciar els impactes nefastos del model turístic i econòmic actual a totes les Illes i exigir els canvis necessaris per a un canvi de rumb del nostre model socioeconòmic que garanteixi els drets fonamentals que estan en joc: el dret a l’habitatge, els serveis socials, especialment els sanitaris i l’educació del jovent, i la conservació i regeneració dels recursos naturals, l’aigua, la mar, platges i espais naturals que han esdevingut béns especulatius», han explicat.

«Cal que la classe política prengui mesures contundents, que estableixi límits i reguli aquesta activitat i que al mateix temps, posi al servei de les majories socials el benefici que genera. Treballarem i ens articularem conjuntament per exigir que els nostres governants apostin per un altre model socioeconòmic, que atengui l’actual crisi ecològica i social, amb el drama de l’habitatge com a principal protagonista, respecti les singularitats i límits de les nostres illes i ens permeti transitar junts camins cap a la justícia social i ambiental, apostant pel bé comú i la vida digna», assenyalen.

Finalment, remarquen que s'articularan conjuntament per a «exigir un altre model socioeconòmic, que atengui l’actual crisi ecològica i social, respecti les singularitats i límits de les nostres illes i ens permeti transitar junts camins cap a la justícia social i ambiental, apostant pel bé comú i la vida digna».