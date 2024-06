L’STEI demana la dimissió de Le Senne: «És un feixista, un intolerant i un autoritari, amb un odi obsessiu a les dones i al col·lectiu LGTBI»

La Comissió Executiva de l’STEI Intersindical manifesta la condemna total a la decisió i l’actitud de Gabriel Le Senne que va expulsar dues membres de la Mesa del Parlament perquè mostraven fotos de víctimes del franquisme. «És intolerable a més, i del tot inadmissible, que un dels càrrecs amb major pes de les institucions de les Illes rompés una foto d’Aurora Picornell, una dona feminista, comunista i sindicalista assassinada amb tan sols 24 anys».

El sindicat té un vincle especial amb Aurora Picornell i amb totes les víctimes de la violència, ja que les conviccions pròpies arrelen en la cooperació, la solidaritat internacional, la lluita contra les desigualtats, la defensa dels col·lectius més vulnerables i la resolució pacífica dels conflictes.

Per això, demana la dimissió immediata de Le Senne com a president del Parlament o que el PP doni suport a la proposta de remoció presentada per tots els partits de l’oposició. «Amb la seva actitud, el diputat de l’extrema dreta ha demostrat el que és: un feixista, un intolerant i un autoritari, amb un odi obsessiu a les dones i al col·lectiu LGTBI, com ha demostrat amb la Diada del 28 de juny».