L'ASM acusa el PSOE de «protegir els interessos de l'espoli espanyol» al Caló des Moro

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) acusa el PSOE, i més concretament el delegat del Govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez Badal, de «reprimir la protesta de diumenge passat al Caló des Moro amb la finalitat de perpetuar la massificació turística i la consegüent espoliació fiscal per part d'Espanya».

«No va ser cap sorpresa que la delegació del Govern colonial espanyol enviàs la Guàrdia Civil a identificar 'd'ofici' els indígenes mallorquins que varen participar a la protesta, atès que per a Madrid és cabdal apropiar-se cada any del 14,2% del PIB balear, 5.227 milions d'euros l'any passat, sense els quals les arques de l'Estat espanyol farien figa. Per aquest motiu Madrid no tan sols no fa absolutament res per aturar la massificació, sinó que l'afavoreix reservant-se el control dels ports i aeroports i donant barra lliure a l'arribada de passatgers. Mentrestant qui paga els plats romputs som els mallorquins, que veim perjudicada la nostra qualitat de vida i no rebem de Madrid, ni prop fer-hi, la compensació que ens pertocaria en forma de finançament i serveis públics», han explicat.

L'ASM celebra «la creixent presa de consciència del maltracte de què som objectes», i recorda una vegada més que «l'arrel del problema és que som una colònia explotada i espoliada per Espanya, que com a tal no tenim poder polític i econòmic per defensar-nos i que l'única solució realista i efectiva és comandar de bon de veres a ca nostra amb un Estat propi».