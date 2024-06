El GOB fa una crida a oposar-se a la instal·lació d'un nou circuit de motos d’aigua: «Incompleix la normativa de Costes»

El GOB ha presentat un escrit per demanar a la Direcció General de Costes i Litoral i a l’Ajuntament de Calvià que no tirin endavant la instal·lació d'un circuit de motos d’aigua amb plataforma i servei d’Sky-bus a les platges de Magaluf i Cala Vinyes.

El passat 18 de maig, tal com explica l'entitat, es va publicar al BOIB l’anunci que es posava a informació pública la sol·licitud d’autoritzacions a zona de domini públic maritimoterrestre (DPMT), la instal·lació d’un circuit de motos aquàtiques i el servei o activitat de Sky-bus, per l’empresa Funny Beach Illes, SL., a les platges de Magaluf i Cala Vinyes, per a les temporades 2024 fins a la 2027 (ambdues incloses).

«Per si no en tenguéssim prou amb la massificació i saturació de l’espai terrestre que patim a Mallorca i que augmenta a mesura que avança l’estiu, aquesta també es trasllada al mar, any rere any. L’oferta turística no es queda a la costa, ocupant les platges, o els passeigs marítims, hi ha tota una sèrie d’activitats d’oci que s’ofereixen dins l’aigua».

El circuit en qüestió va aixecar les alarmes entre la població des del primer moment, per les seves «dimensions desproporcionades», ja que s'ha demanat ocupar una àrea de 178.000 metres quadrats (equivalent a 16 camps de futbol).

Quina és la problemàtica amb aquest tipus d’activitats o instal·lacions?

Tal com diu l'entitat, es tracta d’una pressió més sobre un espai que ja està sobrecarregat. No és permetre una cosa o l’altra, és un «La costa oest de la badia de Palma és la zona més explotada en l’àmbit nàutic de Mallorca», denuncien.

Aquest tipus d'activitats porten associades elevades velocitats que generen renou i que es produiran de manera continuada al llarg del dia, «sense donar cap descans, ni a la vida marina, ni a les persones que volen gaudir de la platja i la natura o que viuen en la zona».

Incompliment de la normativa de Costes

A més, el GOB assegura que l’autorització d'aquest circuit no es pot fer, ja que no compleix la normativa de Costes. «Hem sabut que l’Ajuntament de Calvià disposa de l’autorització per l’explotació dels serveis de temporada de tot el terme municipal. L’article 113.8 del Reglament General de Costes estableix que solament se podrà atorgar una autorització d’explotació de serveis de temporada a l’Ajuntament corresponent, i que es podrà celebrar concurs per al seu atorgament, solament si no disposa (l’Ajuntament) de l’Autorització per no haver-la sol·licitada o no l’hagi aconseguida per defectes de forma. Per tant, la sol·licitud d’un particular com l’empresa Funny Beach Illes, SL., en aquest cas, no es pot atorgar, ni tan sols tramitar perquè ja la gaudeix l’Ajuntament de Calvià».

Els veïns de la zona han iniciat una recollida de signatures per tal de posar límits a la pressió dels entorns naturals que implica la sobrepressió turística.

L'estiu passat, el GOB ja va exigir posar límits al renou i a la velocitat de navegació de les motos d'aigua, després que Ecologistas en acción publicàs el seu informe 'Banderas negras', on atorgaven dues banderes negres a les Balears per problemàtiques ambientals en el seu litoral.