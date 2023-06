GOB: «Posar límits al renou i a la velocitat de navegació és una necessitat, no un caprici»

El GOB ha explicat que «en el mes de juny, Ecologistas en acción ha publicat, com cada any, el seu informe 'Banderas negras', on es denuncien els punts del litoral espanyol amb més problemàtiques en l'àmbit ambiental.

A les Balears s'han atorgat dues banderes, una d'àmbit general, al conjunt de les illes, per mala gestió, fent referència a la proliferació i descontrol existent per les motos d'aigua en els darrers anys. L'altra, se l'ha endut el municipi de Ses Salines, per contaminació acústica, amb les recents festes nàutiques nocturnes, que el GOB ja va denunciar en el mes de maig.

El GOB indica que «Aprofitam per tornar a posar sobre la taula aquestes qüestions ara que l'estiu ja és aquí i el volum de gent a la mar comença a incrementar exponencialment. Les festes nocturnes i en general les festes dins embarcacions són una activitat prohibida dins els espais de rellevància ambiental de les Balears, segons la Llei 5/2005, això inclou espais naturals protegits i àrees de la xarxa natura 2000. Com ja vam comentar, la zona de sa Colònia de Sant Jordi, on els veïns estan mostrant les seves queixes, es troba dins la ZEC-ZEPA Arxipèlag de Cabrera. Sembla, però, que tot i no ser habitual que s'agrupin fins a 18 embarcacions amb música, així com va passar recentment, sí que es produeixen episodis de molèsties pel renou, de manera freqüent. En aquesta badia hi trobam un volum elevat d'embarcacions continuadament, ja que hi ha una gran àrea on les embarcacions poden fondejar de manera lliure, a més del camp del fondeig il·legal que hi ha a la sortida del Port».

Els ecologistes demanen a les administracions competents, que vigilin aquestes actuacions per tal que es garanteixi un espai respectuós amb el medi i la seva biodiversitat, així com el descans de les persones que gaudeixen de les platges i del litoral, tal com diu la llei. «Per descomptat, demanam també que es regularitzi d'una vegada la situació dels fondejos il·legals», diuen.

Pel que fa a les motos d'aigua, diuen que «no ens sorprèn la preocupació d'Ecologistas en Acción, ja que és la nostra i la de molts altres usuaris del Mar Balear».

L'Organització Mundial de la Salut considera el renou un dels majors problemes mediambientals, alterant l'estat fisiològic de les persones. Per tant, estam parlant també d'un problema de salut pública. A més, aquest s'amplifica dins l'aigua i es transmet amb major potència. Així, la magnitud del seu impacte encara és major davall l'aigua.

«Des d'aquesta perspectiva, exigim les administracions competents una vigilància eficaç perquè no es produeixin aquestes actuacions prohibides. No es pot permetre que espais de rellevància ambiental es converteixin en llocs on el silenci no està garantit i es transformin en escenaris de festes i d'oci no respectuós» afirmen.

Sobre les motos aquàtiques demanen «que es faci una millor gestió de les restriccions de les motos aquàtiques, ja que aquestes no haurien d'estar permeses dins àrees marines protegides. No podem oblidar, que les motos aquàtiques consumeixen grans quantitats de combustible, tractant-se de vehicles mono o biplaça, de manera que estam parlant d'un tipus d'oci d'alt impacte que en el context de crisi climàtica en el que vivim, no està justificat el seu increment en la indústria del turisme».