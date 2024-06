[VÍDEO] Diverses formacions polítiques es comprometen a garantir la presència del català als esdeveniments municipals

El PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, El Pi, Unió per Binissalem, Endavant Lloret, el Grup Independent de Valldemossa, Tot per Búger i Feina per Llubí s'han compromès a garantir que com a mínim la meitat de les actuacions contractades per ajuntaments (grups de revetla, actuacions musicals, PDs, etc.) siguin en català. «En la situació de retrocés lingüístic en què ens trobam, consideram que és important avançar i és aquesta premissa la que ens ha duit a impulsar aquest acord», han assenyalat els Joves de Mallorca per la Llengua aquest dilluns.

«Garantir al jovent l’accés a una cultura de qualitat i en la llengua pròpia és una forma de complir el mandat legal de treballar activament per la normalització lingüística al mateix temps que es proporcionen activitats d’oci atractives. Actualment, l’oferta musical en català es troba en una fase d’expansió sense precedents. Hi ha grups i artistes de tots els estils i de cada vegada més reconeguts. Per tant, aquesta mesura servirà també per impulsar i acompanyar aquesta escena cultural, així com per posar solució a una assignatura pendent: la presència de la llengua pròpia a les revetles dels nostres pobles», ha assenyalat l'entitat per la llengua. No obstant això, han volgut remarcar que és un acord de mínims i faran feina per a «augmentar aquest percentatge en els pròxims anys i que s’apliqui en tots i cada un dels municipis de Mallorca».

Aquest compromís es començarà a treballar aquest estiu i haurà de ser plenament efectiu a partir de les revetles del 2025. Per a garantir el compliment de l’acord per part de tots els partits signants, els Joves de Mallorca per la Llengua faran un seguiment de les programacions municipals.

Finalment, els Joves han volgut agrair a tots els partits firmants el seu «compromís amb la llengua catalana».