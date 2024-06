Demanen responsabilitats polítiques per la intervenció de la Guàrdia Civil al Caló des Moro

La iniciativa #OcupemLesNostresPlatges del moviment Mallorca Platja Tour, que ha aplegat centenars de persones al Caló des Moro aquest diumenge contra la massificació turística, va generar una resposta policial desproporcionada que va implicar identificacions de diverses persones.

Malgrat que la protesta ha estat totalment pacífica, hi va haver un important desplegament policial amb vuit agents de la Guàrdia Civil espanyola, quatre policies locals i dos agents infiltrats entre els manifestants i la Guàrdia Civil va demanar la identificació a alguns dels participants en l'acció de protesta.

Aquesta actuació desproporcionada dels cossos policials ha generat indignació entre els mallorquins, que l'han denunciada mitjançant les xarxes socials, i també entre diverses formacions polítiques com MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears. Els polítics han remarcat el seu suport a la iniciativa de Mallorca Platja Tour i han denunciat la criminalització de la protesta. A més, demanen responsabilitats polítiques per l'actuació policial:

Total suport a @MallorcaPlatja i a tota la gent que ha denunciat el col·lapse turístic i l'alienació del Caló del Moro, exemple del que passa arreu de Mallorca.



Enorme error de la @del_illes @AlfonsoCalvia, que serà denunciat al @Congreso_Es per @vidalmatas14 @MESperMallorca. https://t.co/HCjYCdGrJ1 — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) June 16, 2024

Des de @MESperMallorca @MesperMenorca demanarem al @Congreso_Es per què la Guàrdia Civil identifica ciutadans mallorquins que defensen la terra i en canvi no fa mai res per evitar una saturació turística que provoca un enorme malestar. #Ocupemlesnostresplatges#IllesBalears https://t.co/tkwc1gMGp3 — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) June 16, 2024

Fa anys que els mallorquins van haver de renunciar al Caló des Moro davant la invasió de turistes. On estava llavors la Guàrdia Civil? La criminalització d'una protesta pacífica que no pot ser ni més raonable ni menys perillosa és injustificable. Tot el suport als manifestants. https://t.co/GjcfxHv9QC — Podem Illes Balears (@Podem_IB) June 16, 2024

Algú haurà d'assumir la responsabilitat política d'aquesta decisió. Per què no és un problema que vagin turistes però sí que vagin residents? La intervenció de la Guàrdia Civil al Caló des Moro és un intent criminalitzar la protesta, impropi d’una democràcia plena. https://t.co/udkt4QNkBC — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) June 16, 2024