[VÍDEO] «El Caló des Moro parla mallorquí»

Èxit de la iniciativa #OcupemLesNostresPlatges del moviment Mallorca Platja Tour que ha aplegat centenars de persones al Caló des Moro aquest diumenge contra la massificació turística.

Els manifestants han desplegat dues grans pancartes amb el lema 'Ocupem les nostres platges' i 'És ben hora d'aturar' i algunes d'individuals amb lemes com 'SOS residents'. També han ballat ball de bot i han cridat consignes com «Qui estima Mallorca no la destrueix!».

L'acció d'aquest 16 de juny ha estat una performance lúdica i festiva amb l'objectiu de 'recuperar' el Caló des Moro per als mallorquins.

El moviment Mallorca Platja Tour ha sorgit com una reacció espontània a les declaracions d'una representant política d'extrema dreta que suggeria que els mallorquins haurien de resignar-se a no anar a la platja durant els mesos d'estiu. Aquest moviment horitzontal té com a objectiu visibilitzar la situació dels residents durant la temporada estival i recordar als polítics que el seu compromís és amb els ciutadans de la seva terra, no només amb els visitants.

«El Caló des Moro s'ha convertit en un lloc emblemàtic, molt popularitzat per instagramers i influencers internacionals, fins al punt que ha perdut quasi tota la seva arena. Aquesta situació ha provocat que molts mallorquins, que fa anys que no hi poden accedir, se sentin 'expulsats' del seu propi territori», assenyalen.

A més, han remarcat que després d'aquesta acció, Mallorca Platja Tour no promourà més accions, però continuarà amb l'activisme a través de diverses plataformes a tota l'illa. «El poble mallorquí ha despertat i amb orgull forma part d'aquest moviment. El Caló des Moro parla mallorquí», han apuntat.

El Caló des Moro és mallorquí!#OcupemLesNostresPlatges pic.twitter.com/CZkzxp56g1 — Mallorca Platja Tour (@MallorcaPlatja) June 16, 2024

Malgrat que la protesta ha estat totalment pacífica i festiva, hi ha hagut un important desplegament policial amb vuit agents de la Guàrdia Civil espanyola, quatre policies locals i dos agents infiltrats entre els manifestants i la Guàrdia Civil ha demanat la identificació a alguns dels participants en l'acció de protesta.

250 mallorquins s'aixequen prest en bon diumenge i se reuneixen a la platja. Cosa passa.



Es Caló des Moro, 16 de juny. Primera hora.



Revertir la situació actual és cosa de tots. Conscienciar, moure el cul i aixecar la veu tantes vegades com faci falta. pic.twitter.com/NOc6dP24Hn — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) June 16, 2024