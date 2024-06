«L'acció d'aquest diumenge a serà una performance lúdica i festiva amb l'objectiu de 'recuperar' el Caló des Moro'»

El moviment Mallorca Platja Tour, sorgit com una reacció espontània a les declaracions d'una representant política que suggeria que els mallorquins haurien de resignar-se a no anar a la platja durant els mesos d'estiu, ha convocat una nova acció de 'recuperació' de territori i expliquen que «L'acció d'aquest diumenge, 16 de juny a les 8.00, serà una performance lúdica i festiva amb l'objectiu de 'recuperar' el Caló des Moro'».

Aquest moviment horitzontal té com a objectiu «visibilitzar la situació dels residents durant la temporada estival i recordar als polítics que el seu compromís és amb els ciutadans de la seva terra i no només amb els visitants».

El passat primer de juny, en tan sols quatre dies des de la seva creació a les xarxes socials, unes seixanta persones es varen reunir a la platja de Sa Ràpita en un acte espontani i lúdic.

Ara, inspirats per aquell èxit, convoquen una nova acció per aquest diumenge, 16 de juny, al Caló de Moro i enviar un missatge: «cal cuidar les nostres platges i recuperar-les també per als residents».

Segons expliquen des de Mallorca Platja Tour, no promouran més accions, però «continuarà amb l'activisme a través de diverses plataformes a tota l'illa. El poble mallorquí ha despertat i amb orgull forma part d'aquest moviment».