Son Llàtzer és l’únic centre de les Balears que ofereix el part d’anques per via vaginal

L’Hospital Universitari Son Llàtzer ha organitzat aquesta setmana un curs pràctic d’entrenament en part d’anques, impartit pel doctor David Hayes, de la prestigiosa institució americana Breech Without Borders. Aquesta organització sense ànim de lucre es dedica a la docència i entrenament en el part d’anques, oferint la seva experiència per millorar l’assistència en aquests casos.

Aquest curs s’emmarca en el programa iniciat enguany pel Servei d’Obstetrícia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer per a reintroduir l’assistència de parts d’anques per via vaginal. A causa d’un estudi controvertit elaborat fa vint-i-cinc anys que suggeria que la cesària era una opció més segura per als parts d’anques, la pràctica d’aquests parts es va reduir considerablement a gran part del món. Estudis recents han demostrat que el part vaginal pot ser una opció segura i viable.

Un part d’anques passa quan el nadó es presenta amb les anques o els peus cap al canal de part en lloc del cap. Tot i que aquest tipus de presentació és menys comú, es dona en aproximadament el 3-4 % dels embarassos a terme. Amb la formació adequada, el part d’anques per via vaginal pot ser tan segur com la cesària en casos seleccionats.

La reintroducció de l’assistència de parts d’anques per via vaginal requereix un esforç considerable per part dels professionals de la salut en termes de formació i actualització assistencial. Fa més d’una dècada que diverses organitzacions científiques, incloent-hi la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), recomanen l’assistència de parts d’anques per via vaginal.

Una de les dificultats més grans és canviar la percepció de les pacients i alguns professionals sanitaris, que consideren la cesària com l’opció més segura en els parts d’anques. És crucial que s’organitzin cursos com l’impartit pel doctor Hayes per a difondre l’evidència científica i entrenar les maniobres necessàries per assistir aquests parts de manera segura.

L’Hospital Universitari Son Llàtzer ha creat un equip multidisciplinari format per obstetres i comares, dedicat a informar i assistir els parts d’anques. Fins ara, l’Hospital ha assistit set parts d’anques i ha aconseguit que quatre es completassin amb èxit per via vaginal, mentre que els altres tres van finalitzar en cesària, sense que cap no presentàs complicacions ni per al nadó ni per a la mare.

L’Hospital Universitari Son Llàtzer convida les dones interessades a obtenir més informació o considerar la possibilitat de tenir un part vaginal d’anques a contactar amb la unitat especialitzada per mitjà del correu electrònic hsll.nalgas@ssib.es.