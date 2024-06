S’ha mort Biel Florit, sineuer, gran poeta, escriptor i articulista de Diari de Balears

Aquest dimarts ha mort Biel Florit i Ferrer, Sabateret, sineuer, defensor de la llengua i la cultura catalanes, articulista a Diari de Balears i excel·lent poeta.

Nacut a Sineu Gabriel Florit Ferrer el primer de desembre de l'any 1944. De família humil, el seu pare era fuster d'ofici, estudià peritatge mercantil quan acabà el batxillerat.

Ben aviat, però, deixa la comptabilitat i el seu treball es centra en el món del comerç. Paral·lelament a les seves activitats professionals, Gabriel Florit, que ja havia guanyat la Viola als Jocs Florals de Felanitx als 23 anys, ecrivia versos, i el 1980 publicà Carussa, aplec editat per ell mateix. Tres anys més tard, el 1983, publicà també el seu primer llibre de prosa, de narrativa breu, Prims de barra, on l'autor deixava entreveure el seu estil fortament arrelat a la parla de Sineu, on l'anècdota és local però els efectes de la història són universals.

Durant els anys noranta, Gabriel Florit escriví nombrosos aplecs de versos i llibres de prosa, també. El 1990 publicà el seu segon llibre de poesia Amb els ulls fits, i el 1991 el de narrativa, Històries de son Sarigot. Els anys 1992 i 1994 respectivament, els poemaris Pols de corc: en clau de sístole i Diàstole i quatre poemes d'amor, fan que els seus versos comencin a ser coneguts més enllà de les illes. Entre 1997 i 1999 publica tres poemaris més i el seu primer llibre de prosa articulista, fruit de les col·laboracions que inicia el 1996 al Diari de Balears. És dels seus articles setmanals a aquest diari d'on sorgeixen les publicacions, primer el 1996, d'Albellons de la memòria i posteriorment amb Pa llescat, el 2001 i Terra prima, el 2005.

Al mateix temps que escriu i publica, Gabriel Florit col·labora activament en la vida del seu poble , i el seu interès per la gent i la cultura de Sineu es veu convertit en llibre, específicament amb la publicació de Les fires i mercats. Sineu, l'any 2003.

El 2005, l'editorial madrilenya Calambur, a la seva col·lecció Biblioteca de las Islas Baleares, publica Barloventa. Antología poética/A Sobrevent. Tria poètica, una antologia preparada per Sebastià Bennassar, que inclou poemes dels deu aplecs que havia editat fins el moment. Dos anys més tard, el 2007, apareix El salt de l'àngel, a l'editorial El Gall, de Pollença.

Algun dels seus relats d'Històries de Son Sarigot va ser duit a l'escenari per una companyia de teatre de Sineu mateix. Gabriel Florit va ser un articulista habitual a les pàgines del Diari de Balears.

