El servei telefònic 24 hores d’atenció a les víctimes de l’IBDONA ha atès 851 telefonades en el primer trimestre de 2024, un 20% menys que el 2023

El servei telefònic 24 hores d’atenció a les víctimes de violència de gènere de l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) ha atès de gener a març del 2024 un total de 851 telefonades, un 20,8 % menys que en el mateix període del 2023, en què se’n registraren 1.075. Per illes, 704 foren des de Mallorca (el 82,7%), 37 des de Menorca (4,3%), 86 des d’Eivissa (10,1%) i 1 des de Formentera (0,1%).

Per municipis, de les telefonades de les quals es té constància de l’origen, 418 procedien de Palma, 49 de Manacor, 44 d’Eivissa, 34 d’Inca i 23 de Maó.

El 79% de les telefonades foren per violència de gènere, el 63 % per violència psicològica i el 34 % per violència física; el 61% per agressió sexual i el 19 % per assetjament sexual.

Perfil de les telefonades

El perfil majoritari de les dones que van telefonar al servei 24 hores és de nacionalitat oficial espanyola (64%), resident a les Illes Balears (82%) i d’entre 31 i 40 anys (19%).

A banda de la nacionalitat espanyola, les altres predominants, per bé que a molta distància, són les persones d’origen colombià (el 6%) i del Marroc (4%).

Pel que fa a la demandant, el 58% de les telefonades les efectuà la víctima i el 18 % un professional. El 28% les feren dones amb fills o filles menors en comú amb l’agressor.

Per telèfon d’origen, 224 procedien del número 112, i 152 del 016. Per franja horària, destaca la de 15.00 a 16.00 h, en dia laborable.

Acompanyaments: dona espanyola, de 31 a 40 anys i sense cap ingrés econòmic

Pel que fa als acompanyaments, entre el gener i el març del 2024 se’n van produir 114. És la mateixa xifra que en el mateix període del 2023. Per illes, 70 foren a Mallorca (61%), 9 a Menorca (7%), 35 a Eivissa (30%) i cap a Formentera. Per municipis, on més acompanyaments s’han fet és a Palma (34), Eivissa (22), Manacor (12) i Maó (4).

Per perfil, la víctima és una dona de nacionalitat espanyola (46%), fadrina (57%), de 31 a 40 anys (33%), que ha patit maltractament entre un i cinc anys (30%) i que no conviu amb l’agressor (71%). El 41 % de les víctimes són laboralment inactives i el 41 % no té cap ingrés econòmic. Un total de 67 dones tenen fills o filles en comú amb l’agressor.

La majoria dels acompanyaments (45%) varen tenir com a destí els jutjats de violència de gènere, i el 43% eren programats. Per causes, destaquen les següents: violència de gènere (89%), violència psicològica (90%) i violència física (62%). El 83% de les dones que van rebre un acompanyament eren víctimes d’agressió sexual. En la majoria dels casos fou la dona mateix (54%) qui en sol·licità el servei. Un total de 39 acompanyaments no es van poder dur a terme, el 33% perquè el va anul·lar la víctima.

El servei a les víctimes de violències masclistes es presta en els telèfons 971 17 89 89, 016 i 112. L’objectiu del servei és, entre d’altres, oferir una atenció especialitzada a les dones i a les seves filles i fills i el seu entorn; facilitar informació i assessorament especialitzat en violència masclista a la ciutadania en general, i oferir informació i assessorament especialitzat a les professionals i els professionals en violència masclista que ho sol·licitin. Aquest servei està actiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

El passat mes de març es va ampliar el servei 24 hores amb assessorament jurídic a càrrec d’una tècnica jurídica especialitzada en violència masclista.

Taula de coordinació contra les violències masclistes d’Eivissa

La directora de l’IBDONA, Cati Salom, ha presentat aquestes dades a Eivissa, on s’ha constituït la taula local de coordinació per a l’abordatge de les violències masclistes d’Eivissa, presidida pel batle d’Eivissa, Rafel Triguero.

Han assistit a la taula: la regidora d'Infància, Igualtat i Majors d’Eivissa, Sara Barbado; la consellera de Benestar Social, Igualtat i Família del Consell d’Eivissa, Carolina Escandell; la cap de la Unitat de coordinació contra la violència de gènere de la Delegació del govern, María Alarcos; representants de les forces de seguretat i d’entitats locals.

La taula neix amb la finalitat de fomentar la coordinació de les distintes instàncies implicades en la lluita contra la violència masclista, impulsar la posada en marxa de protocols i intercanvis de bones pràctiques, així com garantir l’existència d’una sòlida xarxa d’atenció al municipi d’Eivissa. En general, l’objectiu és la promoció, en l’àmbit municipal, de polítiques i actuacions per a l’erradicació de les violències masclistes i oferir una atenció i una resposta àgil a les víctimes.

Aquesta taula és la segona que es constitueix a l’illa d’Eivissa després de la de Santa Eulària.