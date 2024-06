Un advocat demana l'aplicació de la Llei d'Amnistia a un independentista mallorquí

Aquest dimecres, 12 de juny, havia de tenir lloc a Manacor un judici per unes pintades aparegudes a Felanitx la nit de l'11 de novembre passat.

El judici s'ha ajornat per una discussió tècnica respecte a la valoració dels desperfectes. Al valor fixat pel pèrit, de 140 euros, l'Ajuntament encapçalat per Catalina Soler (PP), pretén multiplicar per 10 l'import i el vol situar en els 1.500 euros, amb la intenció de magnificar els danys i aconseguir un càstig major per al militant independentista.

L'advocat de la defensa, Josep de Luis, ha demanat que s'apliqui, a l'acusat d'aquest cas, la Llei d'Amnistia que s'acaba d'aprovar.

Un dels arguments que ha aportat la defensa de la persona acusada és que la premsa es va fer molt de ressò i va destacar en les fotografies de portada el grafit principal, a la portalada de l'edifici històric de l'Ajuntament, on s'hi llegia «puta Espanya» i una estelada.

La Llei d'Amnistia, publicada al BOE de dimarts, fixa un lapse temporal que va des del primer de novembre de 2011 fins al 13 de novembre de 2023. És a dir es tanca el període d'aplicació dos dies després de l'aparició de les pintades independentistes. A més, la llei no fixa una territorialitat d'aplicació limitada a Catalunya sinó que és aplicable a totes les comunitats autònomes.

La defensa també recorda que la Llei d'Amnistia diu en el seu article 1.1.a) que afecta «els actes comesos amb la intenció de reivindicar, promoure o procurar la secessió i independència de Catalunya, així com els que haguessin contribuït a la consecució dels esmentat propòsits».

En els propers dies, les parts personades hauran d'opinar respecte de l'aplicació de la Llei d'Amnistia que seria, probablement, la primera en fer-se efectiva.

De la seva banda, l'encausat, militant de la CUP Mallorca, ha qüestionat sempre el seu processament, considerant que se l'investiga per la seva activitat política, i denuncia que va assistir voluntàriament a una citació a la caserna de la Guàrdia Civil de Felanitx on va ser detingut per sorpresa. Allà va ser sotmès a un interrogatori i a una sessió de fotografies de trets corporals identificatius.

L'organització antirrepressiva Alerta Solidària ha declarat que davant «aquest nou intent de silenciar-nos i d'aturar la lluita de l'Esquerra Independentista, mitjançant identificacions, detencions, i judicis injustificats, promoguts pels polítics feixistes de l'illa, de la mà dels cossos policials, deim que no ens callaran. No deixarem de difondre el missatge, als jutjats, amb o sense amnistia, i als carrers i a les seves parets».