La xarxa TIB incorpora 10 busos nous per millorar el servei, amb més places i reforços a les línies principals

El transport públic interurbà de Mallorca ha incorporat 10 nous autobusos, de fins a 75 seients, els més grans de la flota, que permeten millorar el servei, amb més places i reforços a diverses línies principals de major demanda de la xarxa TIB, per tal de donar resposta a l'increment d'usuaris dels darrers mesos.

Els nous vehicles s’incorporen al servei durant aquesta setmana -quatre unitats ja varen començar a circular ahir dilluns—- i permeten ampliar la capacitat de les línies en prop d’un 15%.

Aquesta millora suposa no només disposar de més places en els busos, especialment seients, sinó també un augment de la flota per dotar els reforços de l'operativa diària de la xarxa TIB. Amb aquesta incorporació dels 10 nous busos es dona continuïtat a les millores introduïdes enguany per a la temporada d'estiu i també a la darrera temporada d'hivern.

La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha presentat aquest dimarts aquesta millora del servei de la xarxa TIB una vegada que els darrers dies les empreses concessionàries han rebut els darrers tràmits d’homologació per part del Ministeri, indispensable per a la matriculació dels nous vehicles i la seva incorporació amb normalitat al servei.

Els 10 nous busos són articulats de 18 metres, del fabricant Scania, amb carrosseria de Castrosua. D’aquestes noves unitats, vuit busos són de pis alt amb una capacitat de 75 seients per vehicle, quasi un 20% més que els busos més grans de la flota de TIB actual, que tenen 63 seients.

Aquestes unitats s’incorporen a línies molt sol·licitades pels residents, com són la línia 401 Cala Millor – Palma i la 302 Can Picafort – Alcúdia – Palma, dues de les línies amb més usuaris l'any passat. Els altres dos busos són de pis semibaix, amb capacitat de 57 seients cada un, i circulen en les línies A32 Can Picafort - Alcúdia - Palma i la 504 Tolleric – Palma.

Aquest reforç de la flota permet també continuar donant resposta a l’augment de la demanda que hi ha hagut en els darrers mesos. Els primers quatre mesos de l'any, de gener a abril, l'increment ha estat del 42% respecte del mateix període de l'any passat, un augment de més d'1,9 milions de passatgers —fins a un total de prop de 6,5 milions aquest any— entre dos períodes en els quals ja s’havia implantat la gratuïtat del transport per als usuaris que viatgen amb la Targeta Intermodal.

Per tal de fer front a l’increment de la demanda del servei, tant durant la passada temporada d’hivern com en el nou servei de reforç que s'ha posat en marxa enguany per a la temporada d’estiu, el Govern ha adoptat mesures de millora, principalment per augmentar freqüències a les línies de major demanda.

Per a la temporada d’estiu, enguany es va avançar al 22 de març l’inici del reforç del servei: s’han incrementat freqüències en un total de 24 línies de bus, s’ha reprès el servei en 16 línies i s’ha incorporat una nova línia (131) a la serra de Tramuntana, entre Santa Ponça, Banyalbufar i la Granja d’Esporles. Durant la temporada d’hivern (1 de novembre-21 de març), la xarxa TIB es va reforçar amb un increment de l’oferta en 27 línies de bus respecte l’hivern anterior.

Seguretat, sostenibilitat i confort

Els 10 nous busos són vehicles de gas natural comprimit (GNC), respectuosos amb el medi ambient, que contribueixen a la reducció de C02 i gasos contaminants.

Així, el servei de transport públic interurbà de Mallorca disposa a partir d’ara d’una flota de 212 busos de GNC i 18 de propulsió elèctrica que fan de la xarxa TIB una de les més avançades d’Europa en sostenibilitat ambiental.

Les noves unitats, així com la resta de vehicles de la flota, incorporen nombroses millores i tecnologies de darrera generació, com per exemple pantalles interiors d’informació a l’usuari, connectors USB per carregar dispositius mòbils i xarxa wifi gratuïta. A més, també tenen elevadors o doble rampa elèctrica i manual per facilitar l’accés de cadires de rodes i cotxets d’infants.

D’altra banda, per garantir la seguretat de l’usuari, disposen de tres càmeres de seguretat amb videoenregistrament; també estan equipats amb càmeres intel·ligents i sensors de visió que alerten el xofer i prevenen de col·lisions amb altres vehicles, vianants o ciclistes; de sortides de carril, etc.; i, a més, tenen un sistema que controla el nivell d’alcoholèmia del conductor i que no permet arrencar el bus si aquest està per damunt dels nivells permesos. El conductor, per la seva part, està protegit amb mampares de seguretat antivandàlica.