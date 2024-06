[VÍDEO] Un diluvi cau damunt l'aeroport de Palma i obliga a aturar l'activitat durant una hora

L'aeroport de Palma s'ha vist obligat a paralitzar les operacions aquest dimarts per l'impacte d'una forta tempesta que «ha impossibilitat operar amb seguretat» i ha deixat fins a 45 litres per metre quadrat en una hora, amb pics de fins a 90 l/m².

Aquesta situació s'hauria mantingut durant al voltant d'una hora, ja que s'ha iniciat minuts abans de les 16.00 hores i a les 16.45 hores ja han començat a enlairar els primers vols, per la qual cosa recomanen als passatgers que consultin amb la seva companyia aèria abans de desplaçar-se a l'aeroport.

Aena ha indicat que treballa amb «la major celeritat possible per restablir la normalitat en l'aeroport» i ha informat que aquestes precipitacions han provocat que s'activi el pla d'inundacions, tant en alguns accessos a l'aeroport com en l'edifici terminal.

Minuts abans, la delegació balear de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha informat, a través del seu compte de la xarxa social X, que en l'estació de l'aeroport palmesà s'han arribat a registrar fins a 43,8 l/m² en una hora a les 12.40 hores i en altres punts com la localitat eivissenca de Sant Antoni fins a 37,2 l/m².

Es tracta de precipitacions molt localitzades perquè, en zones pròximes com l'aeròdrom de Son Bonet, la Universitat de les Illes Balears o Portopí no han passat dels 5 l/m² acumulat --5, 4 i 1 l/m², respectivament--.