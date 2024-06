Ben Amics convoca la manifestació de l'Orgull LGTBI+ per al 28 de juny, amb el suport d'una vintena d'organitzacions

La manifestació de l'Orgull LGTBI+ a Palma, que es durà a terme el 28 de juny a les 18.00 hores, repetirà el recorregut de l'any passat, des del Born fins a Parc de Ses Estacions, sota el lema 'El nostre Orgull, l'educació que transforma'.

Segons ha indicat l'entitat convocant Ben Amics, el recorregut exacte serà Passeig del Born, Plaça de les Tortugues, carrer Unió, plaça del Mercat, carrer de la Riera, La Rambla, Baró de Pinopar, Avinguda Alemanya, Comte Sallent, avinguda del Gran i General Consell i Parc de les Estacions.

En finalitzar el recorregut es procedirà a la lectura del manifest, que enguany anirà enfocat a la reivindicació d'una educació igualitària, contra l'assetjament escolar i perquè les escoles siguin espais segurs per a les persones LGTBI.

«L'educació és l'eina més important, més interessant i més efectiva per a la transformació social i per a convertir a la societat en una més igualitària dins de la diversitat», ha manifestat el president de Ben Amics, Víctor Robles.

En aquesta línia, ha advertit també que l'educació és «la primera eina de moltes altres que seran necessàries precisament per a ser un dic de contenció davant el tsunami de la ultradreta, com s'ha vist amb les eleccions europees, que no és per a presumir».

Cal assenyalar que Ben Amics és la convocant, però des de fa una dècada són diverses les entitats, organitzacions i partits que s'adhereixen a aquesta convocatòria. Enguany són Ales Salut i Sexualitats, Chrysallis, Únic, Vàndales, Tambors per a la Pau, Asociació Memòria de Mallorca, Fapa Mallorca, l'organització de treballadores sexuals Altres, CCOO, UGT, STEI Intersindical, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Sumar Balears, Podem Balears, El PI, JSIB i Esquerra Unida.