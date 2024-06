MÉS acusa el Consell de supeditar tota la seva acció de govern «al servei de la indústria turística»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha criticat aquest divendres «la submissió del PP al sector hoteler» i ha censurat que tota l'acció del govern insular «estigui supeditada al criteri, opinió i interès de la indústria turística».



En aquest sentit, Alzamora, ha mostrat la seva «perplexitat» després de la reunió mantinguda pel conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, amb la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca per estudiar solucions a la saturació de les carreteres. «Aquests encontres resulten inaudits i només s'entenen des de la perspectiva de continuar gestionant al servei d'un model depredador i dels turistes i no en canvi dels residents», ha dit.



De fet, Alzamora ha recordat que fa només uns dies els hotelers de Mallorca han plantejat utilitzar el pàrquing del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per als turistes durant els mesos d'estiu. «Mallorca no pot continuar creant noves infraestructures o destinant les existents només per donar servei als hotels i els turistes», ha assegurat. Així, ha lamentat que el Consell «també es plantegi la seva política viària pensant en els fluxos turístics i no en el dels residents».



En contraposició al model del pacte PP-VOX, que segons el parer d'Alzamora «suposa més cotxes i més contaminació», ha recordat que el ple de la institució va aprovar una proposta de MÉS per Mallorca per instar el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre. «La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha assegurat Alzamora.



En aquest sentit, Alzamora ha remarcat que «és necessari disposar d'un transport públic regular i de qualitat durant tot l'any per a la població resident a l'illa» i ha criticat que tant el transport públic com la xarxa viària que preveu el PP està pensada només pels turistes. «Si volem unes illes sostenibles, hem de pensar en el transport públic com un dret dels residents i no com un mitjà més dels turistes», ha incidit Alzamora qui ha reclamat «el dret dels mallorquins i mallorquines a viure sense cotxe, i a no dependre de si els turistes arriben o no prop de ca seva per agafar el transport públic».



La reunió amb els hotelers, ha conclòs Alzamora, deixa entreveure que el canvi de discurs del PP pel que fa al decreixement «només és 'postureig' i una resposta davant la creixent contestació ciutadana».