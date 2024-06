Els Antics Alumnes es mobilitzen «per impedir que les zones històriques i de culte de Montesion es tanquin definitivament a la societat mallorquina»

Els Antics Alumnes del col·legi Montesion s'han començat a mobilitzar per «intentar impedir que les zones històriques i de culte del nostre Col·legi de Montesion (l'antic), es tanquin definitivament a la societat mallorquina, i que no les puguem ni visitar, ni utilitzar més».

Així mateix, diuen, «tampoc podem permetre que, per capritxos del bisbe, i l'aquiescència de la Companyia de Jesús, es tregui a Sant Alonso de la qual va ser 'ca seva' durant 46 anys (1571-1617)».

«És una irresponsabilitat que la Companyia de Jesús no hagi sabut mantenir i cuidar un patrimoni d'edificacions antigues, de gran pes històric de la Companyia a Mallorca, i ara, en comptes d'assumir la seva restauració, i amb l'excusa que la Companyia de Jesús no té doblers» diuen, «acudeixin a un tercer, llogant-li tota l'«illa de Montesion», ni més ni menys que per 70 anys, en una pura operació especulativa immobiliària, a fi de, a part de llevar-se d'enmig abandonant un llegat de 464 anys i el Projecte Apostòlic a futur de la Companyia a Mallorca, dedicar-se simplement a cobrar un suculent lloguer…»

Amb tots aquests antecedents, i a «fi de que tots els mallorquins que ho desitgin es puguin adherir a aquestes mobilitzacions per a preservar l'important patrimoni artístic de Montesion, i el llegat històric, apostòlic, cultural, social, religiós, etc. de la Companyia de Jesús a Mallorca al llarg de 464 anys (1561-2025)», han creat una petició per recopilar suports i «tots els que estiguem d'acord amb l'expressat, puguem intentar fer veure al P. Enric Puiggrós, Provincial d'Espanya de la Companyia de Jesús, que això és Mallorca, que Montesion i el seu llegat han estat, i estan, molt presents en la societat mallorquina, que amb Montesion no es pot fer el que s'està fent, i que, a més, a Sant Alonso no se'l treu de ca seva i molt menys per foscos interessos».