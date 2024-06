Se superen els 200 desnonaments durant el primer trimestre de l'any a les Balears

El nombre de desnonaments practicats entre el 1r de gener i el 31 de març d'enguany han assolit a les Balears una xifra total de 207, fet que suposa un creixement del 3% respecte al mateix període del 2023, segons un informe publicat aquest divendres pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

D'acord amb l'informe, gairebé nou de cada deu desnonaments (181, el 87,4%) va ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que 15 (7,25%) es varen derivar d'execucions hipotecàries i els 11 restants varen obeir a altres causes.

En concret, els desnonaments derivats d'execucions hipotecàries varen baixar un 21% respecte al primer trimestre del 2023. Per als derivats de la Llei d'arrendaments urbans l'augment va ser del 5% i per als derivats d'altres causes, del 10%.

Per la seva banda, l'informe reflecteix que durant el trimestre analitzat s'han presentat 92 execucions hipotecàries, un 13% més que el primer trimestre del 2023.

Pel que fa a l'ocupació d'habitatges, durant el primer trimestre varen ingressar 24 assumptes d'aquest tipus als òrgans judicials, un 29,4% menys que l'any anterior.