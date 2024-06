Els Bombers de Menorca es planten i no faran guàrdies de reforços a les festes de Sant Joan de Ciutadella

Davant l'actual situació de falta d'inversió en el Servei de Bombers, especialment en la contractació i l’estabilització del personal que garanteix la seguretat de l'illa, el col·lectiu de bombers, la majoria dels quals afiliats a l'STEI Intersindical, del Servei de Bombers del Consell Insular de Mallorca, es reuní en assemblea aquest dimecres i va aprovar la no realització, d’ara endavant i de manera indefinida, d’hores extraordinàries estructurals, fins a obtenir un espai de diàleg directe amb l’Administració.

La secció sindical de l’STEI a l’illa de Menorca sol·licita la contractació urgent de personal format i la negociació i l’aprovació del Pla de Regulació Laboral. «El personal de Bombers està cobrint, a costa de limitar al mínim el seu temps de descans, els torns que garanteixen la protecció civil de la població permanent i de la que s'hi afegeix en època turística», denuncien. «Malgrat el risc personal que significa l'existència del gran percentatge de personal temporal operatiu i que la reclassificació laboral obligatòria per normativa que la resta de Serveis de les illes Balears han complert, en els últims dos anys els bombers i bomberes han incrementat els seus esforços (fins i tot renunciant a drets personals) per a donar la cobertura que Menorca necessita», assenyalen.

A més, el col·lectiu avisa que aquesta temporada, una vegada més, es triplicarà la població real en època estival i que, per tant, es triplicaran els riscs. El col·lectiu de bombers dona una veu d'alarma urgent davant la falta de cobertura que hi haurà en les pròximes festes de Sant Joan de Ciutadella.

Durant l'últim any, la secció sindical de l'STEI ha presentat nombroses propostes de millora i no han rebut resposta. «La manca d'inversió en aquest servei essencial suposa posar en risc la població i es tradueix en una disminució extremadament greu de la qualitat en la protecció de la salut dels ciutadans», remarquen.

Davant aquest fets, l'STEI Intersindical ha emès un comunicat a la Direcció General d'Emergències de les Illes Balears perquè intercedeixi i posi solució a la situació. A més, el sindicat anuncia que en el cas de no solucionar-se la situació de manca de personal, i davant els indicis evidents de sobrecàrrega, iniciarà les mesures oportunes davant la Inspecció de Treball, per a garantir la prevenció de riscs laborals dels treballadors.