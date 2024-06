OcupemLesNostresPlatges: Convoquen una nova concentració contra la massificació a les platges de Mallorca

Més d'un centenar de persones es varen concentrar el dissabte 1r de juny a la platja de Sa Ràpita per a reivindicar simbòlicament que els mallorquins tenen dret a gaudir de les seves platges. La protesta, convocada per la iniciativa Mallorca Platja Tour, vol frenar la degradació turística de l'illa i és la primera d'un seguit de concentracions que es faran al llarg de tot l'estiu.

L'acció ha estat una resposta a les paraules de la representant neofeixista de VOX al Parlament, Manuela Cañadas, en les quals qüestionava que els mallorquins pretenguessin anar «tranquils» a les platges durant l'estiu.

A la performance els manifestants es varen amuntegar en la mateixa tovallola, escenificant aquesta típica escena de les platges a l'estiu. Els assistents, arribats de diferents punts de l'Illa, varen assenyalar que «necessitem visibilitzar que hi ha un problema». Amb l'etiqueta #OcupemLesNostresPlatges, continuaran reivindicant la causa a xarxes socials, on va néixer la iniciativa.

Després d'aquesta performance, Mallorca Platja Tour ha convocat una nova concentració per al 16 de juny al Caló del Moro. «El Caló des Moro és un símbol de la massificació a les nostres platges, i per això l’hem escollit per anar-hi a fer capficos diumenge 16 de juny», han assenyalat.

La concentració està prevista que comenci a les 8.00 h a l'aparcament de Cala Llombards. «A quin mallorquí o mallorquina se li acudiria anar al Caló des Moro un diumenge d’estiu?

Impossible! Està ple d’Instagramers que van només a fer-se la foto‼️ Noltros hi anirem, t’hi apuntes?Diumenge 16 de juny de 8.00 a 13.00», han explicat.