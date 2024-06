El curs 24/25 començarà amb uns 600 docents més

La Conselleria d’Educació i Universitats dotarà els centres educatius de les Illes Balears amb uns 600 docents més al curs 2024/2025. Així ho han explicat el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, i la directora general de Planificació i Gestió Educatives, Catalina Ginart, a la Mesa Sectorial d’Educació que s’ha celebrat avui durant la qual s’han explicat els nous criteris de quota per al curs que ve.

Amb aquest augment de recursos es vol garantir l’atenció als alumnes i aconseguir la millora dels resultats dels estudiants a partir de la millora de l’aprenentatge.

Aquest increment ve marcat per distints factors, com és la reducció d’hores lectives, que ha passat de 18,5 a 18 hores en el cas de secundària i de 25 a 23 hores de docència directa en el cas de primària; la incorporació de psicòlegs en els centres d’educació secundària, la major presència d’orientadors en els centres d’educació infantil i primària o l’increment d’hores de coordinació.

De fet, el conseller Antoni Vera s’ha compromès amb la comunitat educativa a dotar amb més orientadors els centres de primària. Concretament, en el cas de les escoles petites, tendran orientador dos dies per setmana en lloc de només un, els centres d’una línia el tendran tres dies per setmana en lloc de dos i els centres de dues línies el tendran a jornada completa en lloc de només tres dies. Pel que fa els centres a partir de tres línies, que ja tenen orientador a jornada completa, veuran incrementades les hores de suport. A més, es fa una aposta clara per incrementar també els equips de suport i millorar l’atenció a la diversitat. Paral·lelament, també es dotarà tots els centres d’educació infantil i primària, mínim, amb un Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) en plantilla.

D’altra banda, els nous criteris també marquen l’augment de les hores de coordinació per als docents dels centres educatius de les Illes Balears. Aquestes hores de coordinació són per als docents que s’encarreguen de coeducació, convivència i benestar, la biblioteca del centre, el programa de llengües estrangeres, de normalització lingüística, de reutilització de llibres o de tecnologies de la informació, entre d’altres.