El SAMU 061 canvia la seva imatge i estrena uniformes nous

El SAMU 061 estrenarà uniforme aquest dilluns, dia 3 de juny. El canvi visual més important serà en els polos, tant els de màniga llarga com de màniga curta, on no s'hi veurà més el color blanc. A partir d’ara seran de color vermell fluor, un color molt visible—amb reflectors incorporats—, amb el coll negre i una franja lateral al tors i les mànigues també de color negre. Tota la indumentària tindrà detalls en groc per tal d’augmentar la visibilitat dels professionals en entorns complexos on la identificació és bàsica per garantir-ne la seguretat mentre treballen.

També hi haurà canvis en els calçons. Els nous seran més ergonòmics, i passen del blau marí al color negre combinat amb vermell fluor a les bandes laterals i butxaca i detalls en groc fluor.

A més, els nous uniformes seran de més qualitat que els actuals, amb teixits més moderns i segurs i amb un disseny ergonòmic.