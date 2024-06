El GOB concedeix el Premi Ciment al batle de Palma i al pacte PPVOX en el Consell de Mallorca

El GOB ha concedit el seu Premi Ciment 2023 al batle de Palma, Jaime Martínez, al pacte entre PP i VOX en el Consell de Mallorca i a la Demarcació de Costes, mentre que ha concedit els seus Premis Alzina a Arrels Marines, la Utòpica i l'Associació de Fotografia de Naturalesa (Afonib).



L'organització ecologista ha lliurat aquest dissabte els premis en el marc d'un acte en el qual s'ha expressat suport a la lluita de les plataformes Son Bonet Pulmó Verd i la Plataforma Renovables Sí, però Així No!.



El GOB ha distingit al primer edil de Palma, així com al regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, per permetre caçar a Palma, deixar de ser ciutat antitaurina i renunciar a uns 13 milions d'euros que havien d'anar a ampliar BiciPalma, comprar autobusos d'hidrogen o fer l'eix cívic de Cotlliure.



També per haver decidit no executar el projecte del tramvia, renunciar a la gratuïtat del transport públic, destinar busos de línia per a creueristes i voler crear nous aparcaments cèntrics en comptes de dissuadir l'ús del cotxe a la ciutat.



Els ecologistes, per part seva, han argumentat el Premi Ciment al pacte PPVOX en el Consell de Mallorca per voler asfaltar rutes senderistes, per posar a un «caçador negacionista del canvi climàtic» al capdavant de l'àrea de Medi Ambient, per eliminar les activitats d'educació ambiental i «substituir-les per caça» i per impulsar unes mesures en l'àmbit de carreteres que van en retrocés.



El GOB creu mereixedor d'aquesta 'distinció' a la Demarcació de Costes «per la desídia en la gestió dels interessos econòmics en tot el litoral balear». Han criticat igualment la falta d'inspecció davant els abusos, l'incompliment de la llei de costes en la tramitació de concessions i permisos i per no actuar en la recuperació de la costa.



Premis Alzina



En el costat oposat, el GOB ressalta amb la concessió del Premi Alzina les iniciatives d'Arrels Marines vinculades al coneixement del medi marí local, la transició ecosocial i l'educació ambiental.



L'entitat ha concedit a Afonib aquest premi per la seva tasca de promoció de la protecció de la naturalesa i la divulgació de les espècies de flora i fauna a través de la fotografia.



De La Utòpica han destacat el seu treball i cura constant a teixir una xarxa d'iniciatives al voltant de la transició ecosocial. Aquesta iniciativa genera «espais de trobada, d'anàlisi de propostes i d'eines per a l'activisme i la militància des de les cures i des de la voluntat d'aprofundir en la transformació social».