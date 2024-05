Conseller de Turisme de Mallorca: «Si aquí no vivim bé, Mallorca no serà digna de ser visitada»

El conseller executiu de Turisme del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez, ha afirmat, en relació amb la polèmica actual sobre la massificació turística a les Balears que «si aquí no vivim bé, Mallorca no serà digna de ser visitada», per la qual cosa ha defensat una activitat turística dins de «límits socials i mediambientals».

Així ho ha manifestat el responsable insular durant la ponència inaugural d'aquest dijous en el marc del congrés internacional 'La necessària harmonització entre turistes i residents: problemes i solucions jurídiques', a Ca n'Oleo, organitzat per la Universitat de les Illes Balears ( UIB).

En línies generals, el conseller ha apuntat que hi ha «quatre vectors» en què està treballant la institució insular per a millorar aquesta situació, com els llits i places il·legals, les visites a les llars per part de famílies o amistats, i el creixement de la població. «Hem de ser conseqüents, ja que si només ens centrem en un dels quatre vectors, almenys el 75% l'estam deixant oblidat», ha subratllat.