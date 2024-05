L’STEI demana que s’ofereixi el mòdul de 'llengua catalana professional' com a optativa a tots els cicles formatius

L’STEI Intersindical ha registrat dues instàncies, adreçades a la Conselleria d’Educació i Universitats i a la Direcció General de Formació Professional respectivament, en què demana que, com a matèria optativa dels estudis de formació professional, s’ofereixi el mòdul de 'llengua catalana professional' i s’inclogui a tots els cicles formatius.

Amb l’empara jurídica de la Llei Orgànica 3/2022 de 31 de març d’Ordenació i Integració de la Formació Professional i del Reial Decret 659/2023 de 18 de juliol amb el qual es desenvolupa l’ordenació del sistema de formació professional, el sindicat considera que cal potenciar i facilitar l’ús de la llengua catalana dins els ensenyaments de la formació professional a les Illes,

«De fet, les professions per a les quals preparen molts cicles formatius exigeixen una bona interacció amb les persones i que els usuaris, clients, etc. siguin atesos amb la llengua pròpia de les Illes, un fet clau per al seu bon exercici. A títol d'exemple es pot citar la família professionals de Serveis a la comunitat, la de Sanitat, i d’altres», han explicat.



A això cal afegir-hi que no tots els alumnes han estat escolaritzats en els primers ensenyaments a les Balears i, per tant, no han pogut tenir aquest contacte amb la llengua catalana; «cosa que fa que estiguin en desavantatge a l’hora d’inserir-se al mercat laboral o accedir a uns estudis superiors». L'STEI remarca que «la competència lingüística en la llengua nadiua és necessària tant per exercir la professió triada com per integrar-se a la societat illenca».

Per aquests motius l’STEI Intersindical ha demanat la inclusió d’aquest mòdul de llengua com a optativa a tots els cicles formatius per a la millora de la competència professional i lingüística de l'alumnat.