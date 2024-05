Taltavull alerta de les desigualtats que genera la massificació turística i crida a impulsar altres «fonts de riquesa»

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha alertat aquest dimecres de les situacions de desigualtat que genera l'actual model turístic a les Balears i la massificació derivada d'aquest i ha fet una crida a les administracions a impulsar «fonts de riquesa més variades» com la indústria o el camp.

A la roda de premsa per a presentar la memòria de Càritas Mallorca del 2023, el prelat ha celebrat que amb iniciatives com el pacte per la sostenibilitat que impulsa el Govern s'intenti donar solucions a un problema que ha definit com a complex. «Però una illa dona per a allò que dona», ha afegit, insistint en tot cas que les polítiques que s'impulsin «no han d'excloure ningú» i subratllant la necessitat d'afrontar també l'escassetat d'aigua.

L'administrador de Càritas, Joan Bassa, ha argumentat, per part seva, que l'actual model de creixement continu és insostenible i «pa per a avui i fam per a demà‘, mentre que la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero, ha cridat l'atenció sobre les situacions d'explotació laboral que es troben entre les persones ateses.

Taltavull s'ha referit novament a la qüestió de la saturació de les carreteres de Lluc i ha demanat que, quan les vies d'accés es vegin afectades per algun esdeveniment o prova esportiva, se'n deixi oberta almenys una, recordant que fa unes setmanes una associació va haver de suspendre una activitat que feia tot un any que preparava.

Pel que fa a l'hostatgeria del Santuari de Lluc, el bisbe ha insistit que la institució «fa anys» que reclama una normativa específica per als allotjaments en aquests enclavaments. Tot i això, ha evitat pronunciar-se sobre el conflicte per la propietat del convent de Santa Isabel, després que l'Audiència Provincial confirmés que les Jerònimes són les propietàries del monestir.