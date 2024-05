Les Balears oferiran 29 cicles formatius i un curs d’especialització nous

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, han presentat l’oferta formativa de Formació Professional per al proper curs 2024/2025.

El conseller ha indicat que, per al proper curs, es preveu un increment molt important de l’oferta d’FP, amb 29 cicles formatius i un curs d’especialització nous. Aquest fet també comportarà l’increment en el nombre d’alumnes, que en el curs 2023-2024 ha estat de 19.500.

Dels 29 cicles formatius nous, 5 són de grau bàsic, 11 de grau mitjà i 13 de grau superior. Com a màxima novetat, s’ha de destacar que 2 són de nova creació i mai s’han impartit a les Illes Balears. Són el cicle formatiu de grau bàsic d’Arranjaments i Reparació d’Articles Tèxtils i de Pell, que s’impartirà a l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella (Menorca), essent la primera vegada que s’ofereix un cicle de la família professional de Tèxtil, Confecció i Pell; i el cicle de grau superior d’Organització i Control d’Obres de Construcció que s’impartirà a l’IES Politècnic de Palma.

Per illes, Mallorca comptarà amb 19 cicles nous, 2 dels quals són de grau bàsic, 7 de grau mitjà i 10 de grau superior.

Quant a Menorca, s’incorpora un cicle nou: el ja esmentat de grau bàsic d’Arranjaments i Reparació d’Articles Tèxtils i de Pell (TCP11), a l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella (Menorca),

A Eivissa s’implanten 7 estudis nous, 2 de grau bàsic, 3 de grau mitjà i 2 de grau superior. Destaca l’esforç de la Conselleria d’Educació i Universitats per satisfer la demanda empresarial mitjançant la implantació a Can Marines del grau mitjà de Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo en modalitat intensiva, en col·laboració amb AISNEF i PIMEEF.

A Formentera també s’implanta 1 cicle nou, el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances (ADG32) a l’IES Marc Ferrer, amb el qual es dona resposta a una reivindicació històrica de la menor de les Pitiüses.

La creació de nova oferta formativa en règim Dual general o Dual intensiu impartida en els IES, CIFP, CEPA i centres concertats està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En canvi, els cicles formatius de grau mitjà LOE/LOMCE, modalitat presencial, impartits en els IES i CIFP estan finançats per la Unió Europea amb el Fons REACT-UE, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la COVID-19, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de les Illes Balears.

Per a completar la nova oferta, durant el curs 2024-2025 s’implantarà un nou curs d’especialització, el de Manteniment i seguretat en sistemes de vehicles híbrids i elèctrics de la família professional de Transport i manteniment de vehicles. Aquest cicle s’impartirà al CIFP Juníper Serra de Palma.

Els cursos d’especialització tenen com a objectiu complementar les competències de les persones que ja disposen d’un títol d’FP i facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida, a més de millorar l’ocupabilitat i la productivitat. Amb la implantació mencionada, s’arribarà a 11 cursos d’especialització a les Illes Balears.

D’altra banda, un total de 38 centres educatius (5 centres d’educació de persones adultes, 11 centres integrats d’FP i 22 instituts) han sol·licitat la impartició de 134 certificats professionals de 17 famílies professionals durant el curs 2024-2025.

Un certificat professional és un document que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional inclosa en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l’òrgan encarregat de gestionar i coordinar el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació. A partir del reconeixement total o parcial d’una qualificació professional, la persona interessada pot arribar a obtenir un certificat professional i/o part d’un cicle formatiu.

Procés d’admissió

Per a accedir a un cicle de formació professional o a un curs d’especialització, la Conselleria d’Educació i Universitats obrirà la primera fase del procés dia 3 de juny i es podran presentar les sol·licitud fins dia 28 de juny,preferentment de manera telemàtica. Per a matricular-se als cicles formatius on s’hagi obtingut plaça, el període serà de dia 17 a 19 de juliol. A partir de dia 26 de juliol es publicaran les places vacants a la pàgina web d’FP de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Dia 29 d’agost s’obrirà el procés d’admissió de la segona fase i es podran presentar sol·licituds fins dia 4 de setembre, també preferentment de manera telemàtica. Els dies 18 i 19 de setembre es podran fer les matrícules i dia 20 de setembre es tornaran a publicar les places vacants. Els alumnes que obtinguin plaça en aquest darrer tràmit podran matricular-se entre els dies 23 de setembre i 7 d’octubre.