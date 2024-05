Més de 70 entitats manifesten suport a la concentració contra la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics

Setanta-dues entitats i col·lectius de la societat civil d’arreu de les Illes Balears han mostrat el seu suport a la concentració contra la derogació de la llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears que tendrà lloc el pròxim diumenge, 2 de juny, al Parc de les Estacions (Palma). Del teixit associatiu destaquen les entitats més reconegudes a l’àmbit memorialístic però també entitats àmpliament representatives de les Illes Balears en l’àmbit social, cultural, de la investigació, en defensa de la llengua i la cultura, del medi ambient i del territori, del món educatiu, entitats feministes i antipatriarcals, en defensa dels drets dels col·lectius LGTBIQ+, sindicats i entitats i col·lectius en defensa dels drets humans, entre d’altres.

Davant els darrers anuncis del PP i VOX contra la memòria democràtica i les derogacions de les respectives lleis que, fins i tot, recentment han rebut el rebuig contundent de les tres relatòries especials de les Nacions Unides especialistes en la matèria, així com també s'hi ha pronunciat Amnistia Internacional en una nota informativa, la Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes Balears fa una crida a tota la ciutadania a «manifestar-se contra els postulats de l’extrema dreta negacionista en contra dels drets universals a la Veritat, la Justícia, la Reparació, les Garanties de No Repetició i la Memòria. Drets fonamentals que, tal com afirma Nacions Unides, són un pilar bàsic de qualsevol Estat democràtic».

Sota el lema ‘Sense Memòria no hi ha Democràcia’, la concentració, que tendrà lloc a les 19 h al Parc de les Estacions (Palma), comptarà amb la lectura del manifest en nom de la plataforma del periodista i escriptor Sebastià Alzamora, amb les intervencions de familiars víctimes de la repressió franquista i amb les intervencions musicals de Raquel Pérez, Pau de Vilchez i Vientos de Poniente.