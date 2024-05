La UIB convoca un Consell de Govern extraordinari per a tractar les peticions de l'Acampada per Palestina

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha convocat una sessió extraordinària del Consell de Govern per a aquest dilluns, 27 de maig, per a tractar les peticions presentades pel col·lectiu Acampada per Palestina a la UIB, que des de dia 17 de maig roman al campus.

El col·lectiu ha traslladat la seva reivindicació davant Son Lledó, on ha estat rebut per membres del Consell de Direcció de la UIB, que han pres nota de les seves demandes.

El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, Marcos Nadal, i la vicerectora d’Estudiants, Carmen Touza, els han traslladat la condemna de la UIB a qualsevol missatge o actuació guiada per la intolerància i, en particular, a les amenaces i agressions que han denunciat.

També els han informat que la UIB ha reforçat la dotació de seguretat, amb presència permanent les 24 hores devora l’àrea de l’acampada perquè no es repeteixin incidents com els viscuts aquests darrers dies.

El Consell de Direcció fa una crida a la responsabilitat de tota la comunitat universitària per a fer possible que l’exercici del dret a la protesta es dugui a terme de manera pacífica, en un ambient de respecte i de rebuig ferm a qualsevol forma de discriminació, odi o violència, per garantir en tot moment la convivència universitària.

Per la pau a Palestina

En diverses ocasions la UIB ha expressat i reafirmat el compromís amb la pau, la convivència i la justícia, així com amb la defensa del dret internacional humanitari. El Consell de Direcció de la UIB ja ha expressat públicament la petició d’un alto el foc immediat i permanent a la Franja de Gaza. També ha demanat que «s’incrementin els esforços polítics i diplomàtics per a trobar una solució a la situació desesperada de la població civil palestina i dels ostatges israelians segrestats per Hamàs».

«Les universitats són i han de ser institucions obertes al diàleg, al debat i a la confrontació democràtica d’idees. No solament no poden ser alienes als conflictes, sinó que en la naturalesa de la pròpia institució universitària es troba l’esforç per canalitzar-los i resoldre’ls de manera ordenada, cívica i democràtica», remarquen des de la UIB.