[VÍDEO] La protesta contra la massificació i per l'habitatge omple les xarxes socials

Un clam multitudinari que s'ha estès per les xarxes socials. Milers de persones, més de 10.000 segons la Policia espanyola, s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de Palma per a rebutjar l'actual model turístic depredador que causa greus problemes per aconseguir habitatges. Amb el lema, 'Mallorca no es ven', els manifestants han fet sentir les seves reivindicacions.



Molts manifestants també han fet extensible la protesta, organitzada pel col·lectiu Banc del Temps de Sencelles, a les xarxes socials. Imatges, lemes i vídeos han circulat per les xarxes deixant clar que la ciutadania diu «prou!».



dBalears ha fet una selecció de piulades a les xarxes socials. Aquí les teniu:

Que mai et diguin que res es pot canviar pic.twitter.com/QeRp1cP7yz — Banc del temps de Sencelles (@BDTSencelles) May 25, 2024

Nivell TIL

Potser caldrà parlar més amb la societat civil i manco amb els amos del cotarro. #MallorcaNoEsVen#SenseLimitsNoHiHaFutur #Palma pic.twitter.com/M2HpeuOPan — J. M. Vidal-Illanes Escriptor (@jmvidalillanes) May 25, 2024

Som davant d'una altra mobilització històrica.



Mallorca ha dit ben clar que la nostra illa no està en venda. Que ja n'hi ha prou de saturació, de precarietat laboral, d'habitatge inaccessible i de destrucció del territori.



Aquí hi ha un poble digne!#MallorcaNoEstàEnVenda pic.twitter.com/sk2SD9Q9zR — Esquerra Independentista de Mallorca (@eimallorca) May 25, 2024

Rotundo éxito de la primera gran manifestación contra el abuso de la vivienda en Mallorca. La gente no puede más pic.twitter.com/3NyGIQzGQh — Nekane Domblás (@nekanedomblas) May 25, 2024

Límits al número de visitants.

L'habitatge fora del mercat.

La nostra llengua protegida arreu.

⚖️ Treball i riquesa ben repartits.



Pel simple dret a viure amb dignitat a ca nostra. #MallorcaNoEstàEnVenda pic.twitter.com/KN7RkjVXEg — CUP Mallorca (@CUP_Mallorca) May 25, 2024

Imatges de fa uns minuts al Parc de ses Estacions just abans de començar la manifestació 'Mallorca no es ven' que ha convocat @BDTSencelles



Més informació a Notícies Vespre, a partir de les 20.30h: https://t.co/7ci83AzVgj pic.twitter.com/BB2DKOyTy5 — IB3 Notícies (@IB3noticies) May 25, 2024

Boníssim. Bona postal del terrorisme immobiliari a Mallorca. pic.twitter.com/fECVjjpNzb — Antoni Janer Torrens (@BatecsClassics) May 25, 2024

Qui estima Mallorca no la destrueix. pic.twitter.com/h1NvtTABEm — Antoni Lluís Trobat Alemany (@antonitrobat) May 25, 2024

‘Mallorca no es ven’ pic.twitter.com/Ud9IiuPjW5 — Margalida Solivellas Lladó (@margasoli) May 25, 2024

Records del TIL. Qui diu que les mallorquines no surten a manifestar-se quan ja vessa??? pic.twitter.com/YnM8QO9j9V — Alice Weber (@NaAliceWeber) May 25, 2024

Sabes que una mani ha triunfado cuando paras cada dos pasos.

Miles y miles de personas en la calle. #mallorcanoesven pic.twitter.com/wFAsB2w386 — oscarmcm (@oscarcere) May 25, 2024

La Policia Nacional xifra en 10.000 persones el nombre de participants en la manifestació 'Mallorca no es ven'. pic.twitter.com/7doHnjV8oH — RTVEBalears (@RTVEBalears) May 25, 2024

Èxit de participació a la manifestació contra la massificació turística, a Palma. #Mallorcanoesven #SOSResidents pic.twitter.com/s0CH3WpGui — STEI Intersindical (@sindicatSTEI) May 25, 2024