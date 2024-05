Multitudinària manifestació a Palma contra la massificació turística: «Mallorca no es ven!»

Clam multitudinari. Milers de persones, més de 10.000 segons la Policia espanyola, s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de Palma per a rebutjar l'actual model turístic depredador. Amb el lema, 'Mallorca no es ven', els manifestants han sortit del Parc de les Estacions i han recorregut els principals carrers de Ciutat fins a arribar al passeig del Born,on s'ha llegit un manifest reivindicatiu.



La manifestació, que ha estat tot un èxit de convocatòria, ha estat organitzada pel col·lectiu Banc del Temps de Sencelles i ha comptat amb la participació d'entitats com el GOB, l'STEI, CC.OO., UGT, STOP desnonaments i les entitats de l'esquerra independentista de Mallorca.



Tres grans pancartes han presidit la marxa en les quals s'hi podia llegir, 'Mallorca no es ven', 'Si ens neguen el sostre ens neguen el futur' i 'Es ben hora d'aturar'. A més s'han vist molt de cartells casolans amb lemes com 'Es ven' i 'Es lloga'. A més, s'han corejat proclames contra la massificació i per l'habitatge digne.



Aquesta primera manifestació contra la saturació instava la ciutadania a dir «basta a la massificació turística, a la destrucció del territori, a la desprotecció de les persones que viuen a les Balears». Els convocants demanaven, igualment, responsabilitats a les institucions perquè Mallorca «no acabi convertida en un resort de luxe». La convocatòria de la marxa ha coincidit amb la primera reunió de la Mesa per al Pacte Social per la Sostenibilitat, presidida aquest dimecres per la presidenta del Govern, Marga Prohens.



La presidenta va reivindicar que el document que surti d'aquesta iniciativa sigui el full de ruta que permeti «la transformació del model turístic» pensant en el resident i en la ciutadania i des de «la triple sostenibilitat social, econòmica i ambiental». Prohens no va avançar encara les mesures concretes que el Govern posarà sobre la taula.