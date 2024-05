Milers de persones participen en la concentració de protesta de 'Prou!' contra la massificació turística a Eivissa

Prop de 2.000 persones han participat aquest divendres horabaixa en la concentració convocada per la plataforma 'Prou!' contra la massificació turística d'Eivissa.



La protesta ha tingut lloc enfront de les portes del Consell d'Eivissa. Lluint pancartes com 'Eivissa no es lloga' o 'Eivissa no pot més', els assistents han llançat aquestes consignes exigint mesures.



Des de Prou!, en el seu manifest, han reclamat també accions com la limitació de l'entrada de vehicles i que s'impulsin altres iniciatives contra el creixement turístic.



Segons han insistit, només podran celebrar el resultat d'aquestes accions «quan realment el ciutadà noti els efectes d'aquestes mesures», animant als eivissencs a «mantenir-se actius en aquesta lluita».

Concentració contra la massificació d'aquest divendres a Eivissa. Foto: EFE/Sergio G. Cañizares/VilaWeb.