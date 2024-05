Desarticulen una trama que hauria blanquejat des de Mallorca més de 10 milions

Ja fa molts d'anys que se sap que la unitat ajuda a guanyar i la divisió fa perdre.

Complir els compromisos electorals no és garantia de repetir èxit electoral, però no complir-los sí que és garantia de no repetir-los.

La creació d'una República catalana independent és el projecte de la majoria social al Principat de Catalunya, per tant, apostar per construir la independència, fa guanyar eleccions. I deixar d'apostar-hi, fa perdre.