El Fòrum de la Societat Civil lliura a Prohens propostes per a fer front a la saturació turística

Aquest dimecres, el Fòrum de la Societat Civil va assistir a la crida de la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre la necessitat de fer un front comú a la saturació turística. En aquesta reunió, «si bé consideram positiva una iniciativa que hem reclamat des del Fòrum de la Societat Civil des de la nostra creació el 2020, li vàrem manifestar que durant anys ella i el seu partit s'han oposat a posar límits al creixement i això ara ens passa factura», han assenyalat.

El Fòrum recorda que, en aquests darrers anys, «els que reclamàvem límits érem qualificats de turismofòbics». «Com la presidenta ha manifestat, potser sí que arribam tard, però que per nosaltres no quedi: tenim la voluntat de tornar a posar damunt la taula les nostres propostes sobre el necessari decreixement: de turistes, de vols, de creuers, de cotxes de lloguer, de places turístiques obsoletes», han explicat.

«De moment ja ens hem trobat en els mitjans de comunicació les declaracions de la presidenta que no admet la idea del decreixement. En realitat, això vol dir que continuarem creixent aquest any i els que venen, tot i el reconeixement per part de la presidenta a l'acte que hem arribat a un punt de saturació», apunta el Fòrum. Per això, una de les coses que reclamen és que, mentre s'enceta aquest procés de participació i construcció de consensos, «no s'apliquin noves mesures, com ara l'amnistia urbanística a rústic, que alimentin aquest model massificat i insostenible». A més, han volgut recordar que «tant les diagnosis com la feina que s'ha de fer no ha de començar de zero: s'ha de començar identificant les diferents iniciatives positives que ja estan en marxa i les propostes noves que són damunt la taula des que diferents col·lectius interessats, tant les que ja hem plantejat des del Fòrum com la diagnosi 2030 del CES».

Per altra banda, consideren que la coordinació de tota aquesta tasca de construcció de consens n«o pot caure damunt una única entitat vinculada a una associació empresarial, la fundació Impulsa, sinó que ha de ser una feina plural i col·laborativa, d'un equip divers i multidisciplinari, en el qual necessàriament hi ha d'haver persones expertes de la societat civil i un equilibri entre sectors econòmics i empresarials i organitzacions de la societat civil, si efectivament creiem que el turisme és molt més que una activitat econòmica, atès que condiciona les vides i el benestar dels residents a les Illes Balears».

El Fòrum reitera que la porta a noves propostes està oberta a tota la societat illenca i que es comprometen a dur-les el 26 de juny al I Congrés de Turisme de la Societat Civil. De moment, aquí van algunes de les nostres propostes que varen lliurar a la presidenta Prohens:

1- EN RELACIÓ AMB L'AEROPORT DE PALMA, dues mesures.- La primera, Activar el Comitè de Rutes aeroportuàries. La segona, instar el Govern Central a prohibir els jets privats a partir del 2025.

2- EN RELACIÓ AMB EL PORT DE PALMA.- Subscriure un nou conveni amb la patronal CLIA i la resta d'empreses navilieres, per a partir del 2025 en el port sols hi pugui amarrar diàriament 1 creuer de màxim 4.000 places turístiques.

3-EN RELACIÓ AMB ELS COTXES DE LLOGUER A MALLORCA.- A partir del 2025, entre els mesos d'abril a setembre ambdós inclosos limitar a 25.000 els cotxes de lloguer a tota Mallorca.

4-EN RELACIÓ AMB EL LLOGUER TURÍSTIC.- Fer extensiu als plurifamiliars de tota Mallorca, la prohibició del lloguer turístic. Denegar el lloguer turístic a totes les cases il·legals que es legalitzin a sòl rústic. Duplicar el nombre d'inspectors actuals.

5-EN RELACIÓ AMB ELS HOTELS.- Iniciar el procés de decreixement de places turístiques. Donant de baixa totes les places turístiques dels hotels declarats obsolets, amb oportunitat de la seva possible reconversió amb espais verds, equipaments o habitatges de lloguer protegits.

6-SOBRE LA FUTURA LLEI DE LA SOCIETAT CIVIL.- Des del Fòrum hem començat els tràmits per dotar a la societat civil d'una llei que reconegui la importància de les entitats que la componen i institucionalitzi canals de governança que assegurin la participació social. Demanem al Govern i les forces polítiques una tramitació parlamentària amb la màxima positivitat i evidentment desitjant una resolució final favorable.

El Fòrum de la Societat Civil està format per ALCAIB, Amics de la Terra Mallorca, Col·lectiu Alternatives, CCOO, Estudi General Lul·lià, Eticentre, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma, Fundació Ateneu, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Gadeso, GOB Mallorca, Joves Arquitectes de Mallorca, Fundació Marilles, Mercat Social Illes Balears, Obra Cultural Balear, Palma XXI, Pimem, Pla de Mallorca XXI, Rezero, STEI, Tramuntana XXI, EAPN-Xarxa per a la inclusió social.