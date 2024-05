L'Ara Balears premia la Facultat d’Educació, Guillem Frontera, Sanitaris per la Llengua, Estel de Llevant i la Cooperativa Sant Bartomeu

L’Ara Balears ha celebrat aquest dimecres el seu onzè aniversari i també la setena edició dels premis Ara Balears. Durant aquest acte, que s'ha fet al museu Es Baluard, s'han entregat els premis Bartomeu Picornell d'Educació, Toni Catany de Cultura, a l'Acció Social i a la Iniciativa Econòmica. Una vegada acabat el lliurament dels premis, al pati del museu, s'ha fet un concert del grup Ánimos Parrec.

El lliurament dels premis Ara Balears ha començat amb un vídeo que, com explica la directora del diari, Cristina Ros, «amb aquest vídeo, teníem clar que avui us volíem dir què és allò que ens motiva a fer l’Ara Balears. Així que vàrem demanar a cada redactor que digués davant la càmera un motiu pel qual fa l’Ara Balears, què el motiva a fer-lo, i que triàs una portada dels darrers dotze mesos en la que veiés acomplida aquesta motivació. No hi havia més consignes, i el resultat ha estat precisament l’expressió del compromís individual i col·lectiu amb el que es fa Ara i s’ha fet l’Ara Balears durant els darrers onze anys».

La directora ha conclòs que «Feim l’Ara Balears perquè ens motiva la defensa del territori, els recursos naturals i el mediambient, dels quals som part. El feim perquè volem una societat millor, més justa, més igualitària, més solidària, més ecologista, més sostenible i més informada. I n’estam molt satisfets del que feim, perquè sentim que apuntam bé els grans temes: fa anys que cridam l’atenció sobre els problemes de l’habitatge, de la saturació turística, del transport públic, de les conseqüències de la construcció i ocupació sense planificació».

Guardonats

Premi Bartomeu Picornell d'Educació

La Facultat d’Educació de la UIB, pel projecte ‘Implica’t, connecta i crea’ ha estat la guanyadora del Premi Ara Balears Bartomeu Picornell d'Educació. El jurat del guardó ha reconegut la seva feina perquè reforcen i donen continuïtat a la formació dels formadors. Per contribuir de manera decisiva a la construcció de la identitat professional dels futurs mestres. Per enfortir les relacions entre la formació inicial dels docents i la seva formació permanent. I sobretot per treballar en la transformació de l’educació inicial dels mestres perquè aquesta s’ajusti a les necessitats que tenen l’escola i la societat al segle XXI.

Premi Toni Catany de Cultura

Guillem Frontera ha estat guardonat amb el Premi Ara Balears Toni Catany de Cultura perquè sobretot a través de les seves novel·les, però també dels articles a la premsa, s’ha erigit com un dels grans analistes de la transformació social, cultural i econòmica de les Balears a partir dels anys 60. Perquè és un renovador de la narrativa en català, un dels escriptors que millor connecta la literatura catalana amb una idea de modernitat literària i artística plenament europea. Perquè és un dels puntals d'una generació fonamental a la literatura en català a les Illes, la dels 70. Perquè, a més, és autor d'assajos (sobre art, principalment) que són referent. Perquè ha estat un gran dinamitzador cultural, impulsor de projectes editorials, enciclopèdics, artístics i de comunicació. I perquè la cultura que s’ha fet a Mallorca al darrer mig segle es difícil d’entendre sense ell.

Premi a l'Acció Social

Per la solidesa de la seva tasca de quasi 30 anys d’acompanyament i de suport a les persones que pateixen malalties mentals. Per donar prioritat a l’empoderament d’aquestes persones com a via per millorar la seva convivència amb la malaltia i la plena integració en la societat. També perquè, amb programes com T’estim de producció d’infusions ecològiques cultivades i elaborades a Mallorca, es vincula la salut mental amb la sostenibilitat, la productivitat del camp i el consum responsable. Per tot això, el jurat del Premi Ara Balears a l’Acció Social, ha atorgat aquest guardó a Estel de Llevant.

Enguany, el jurat també ha atorgat una menció especial a Sanitaris per la Llengua perquè, després de l’eliminació del requisit del català per a l’accés dels professionals a la Sanitat pública, es considera una iniciativa d’acció social essencial donar visibilitat als sanitaris que garanteixen el dret dels catalanoparlants a ser atesos en la seva llengua. Perquè en una societat en la que la llengua pròpia no és sovint la d’inici de les converses, Sanitaris per la Llengua, amb una simple xapa damunt la bata, conviden als usuaris a no canviar la llengua, a parlar de la seva salut en català, i els donen la tranquil·litat de saber que tindran qui els parlarà també en català.

Premi a la Iniciativa Econòmica

El Premi Ara Balears a la Iniciativa Econòmica ha estat per a la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller. Així ho ha decidit el jurat, que ha destacat la feina de l'entitat per ser actiu econòmic, social i paisatgístic de primer ordre. Perquè, amb 125 anys d’història que fa enguany, no només és una de les cooperatives més antigues de l’Estat, sinó que es un model de negoci que a hores d’Ara dona beneficis als prop de 350 socis que té. Perquè ha aconseguit que els petits productors agrícoles tenguin una sortida per als seus productes. I perquè ha contribuït de manera decisiva a la consolidació del paisatge de la Vall de Sóller, com a paisatge agrícola viu.