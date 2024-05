L’OCB critica l'exclusió del món cultural de la mesa per al pacte social i polític per la sostenibilitat

L’Obra Cultural Balear (OCB) critica que la mesa per al pacte social i polític per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Balears no compta amb la participació de les entitats culturals i en sol·licita la incorporació.

L'entitat denuncia que s’anuncia que en aquesta mesa hi són presents 140 interlocutors, entre ells representants del món empresarial, econòmic, acadèmic, cultura i polític, quan en realitat no n’hi ha cap de caràcter cultural.

L’OCB és l’entitat cultural de referència de la societat civil a les Illes Balears, la que compta amb una trajectòria més dilatada, un major nombre de socis i una major implantació territorial. «No comptar amb entitats del món de la cultura com l’OCB contrasta amb la necessitat de valorar l’impacte de la massificació turística i la superpoblació sobre la sostenibilitat lingüisticocultural de les Illes Balears i la intenció de promocionar el turisme cultural que ha de tenir com a valors principals la creació, el patrimoni i la cultura pròpies», assenyalen.

Finalment, l'entitat apunta que el món de la cultura, i especialment el de la llengua, tenen «molt a dir» en aquesta mesa de diàleg i sol·licita la seva incorporació.