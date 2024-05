El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears homenatja les donants del Banc de Llet Materna

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB) ha celebrat un emotiu acte de reconeixement a les mares que varen donar llet materna durant l'any 2023.

A l'acte hi han assistit la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, la gerent del BSTIB, Rosa Maria Tarragó, i el director tècnic del Banc de Teixits del BSTIB, Javier Calvo.

La directora general ha reconegut la labor tant dels donants com dels professionals, ha destacat els assoliments del 2023 i la importància de la tasca de les dones en la donació de llet materna.

Durant l'acte, s'han lliurat diplomes a les mares donants i s'ha reconegut la feina que fa la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Son Espases per a promoure la donació de llet materna.

Dades Banc de Llet Materna

En 2023, el Banc de Llet Materna (BLM) de les Balears va registrar 82 donants, de les quals 67 eren noves. Gràcies a aquestes donants, es varen recollir 458,52 litres de llet materna. A més, es varen distribuir 385,5 litres de llet, la major quantitat registrada des de l'inici del Banc el 2001. Això beneficià 154 nounats, 118 dels quals eren atesos a l'Hospital Universitari Son Espases.

El Banc de Llet Materna de les Balears, el primer a crear-se a l'Estat espanyol el 2001, conserva i distribueix la llet donada. Aquest banc cobreix les necessitats dels nounats que, a causa de la seva fragilitat, requereixen mesures especials per a superar qualsevol dificultat, especialment els prematurs de molt baix pes.

La llet donada es manté ultracongelada fins que es processa i se’n realitza una valoració nutricional i controls microbiològics rigorosos.

Les mares interessades a ser donants han de gaudir de bona salut. És essencial que no hagi passat més d'un any des del part. Després d'una entrevista mèdica, les donants reben un extractor de llet i envasos per a recollir les donacions. El Banc de Llet Materna s'encarrega de recollir les donacions en els domicilis de les mares donants. La llet s'analitza, pasteuritza i congela fins que s’utilitza i es distribueix a les unitats de nounats dels hospitals.