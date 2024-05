El GOB denuncia mancances en el projecte de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca i demana més transparència al Govern

El GOB ha demanat «més transparència» al Govern en relació al projecte de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca, ja que «presenta una gran ambigüitat quant als seus objectius i delimitació».

Així ho ha indicat aquest dilluns l'entitat en un comunicat, en el qual han explicat que el projecte publicat «no presenta cap pla, mapa o delimitació, i simplement indica que l'actual reserva marina --de les illes del Toro i Malgrats-- no ha respost als problemes i no compta amb el suport del sector pesquer».

«Així mateix, tampoc s'indica si això suposarà l'eliminació de l'actual reserva, encara que es pot deduir que sí», han afegit des del GOB.

En aquesta línia, davant la «gran ambigüitat» que presenta el nou projecte, el grup ha inclòs entre les seves propostes «més transparència en referència als objectius de creació i el futur de la reserva marina actual».

També han destacat, entre els seus plantejaments per a la nova reserva, la necessitat de mantenir la superfície que es troba actualment protegida, a través de la reserva marina del Toro i Malgrats, ja que, segons el GOB, no s'han presentat estudis que indiquin que la reducció d'aquest àrea no suposaria un impacte negatiu en la biodiversitat.

Així mateix, han cregut convenient que s'ampliï encara més, introduint el LIC àrea marina de Cala Figuera i l'illa del Sec.

El grup ecologista, igualment, ha reclamat que dins de l'ampliació s'inclogui la creació d'una zona de protecció especial (ZPE) al voltant de l'illa del Sec on no es pugui realitzar cap mena d'activitat extractiva dels recursos.

«D'aquesta manera, el Govern té una oportunitat de manifestar una posició més compromesa amb els objectius estatals i europeus, posar-se al capdavant de la gestió dels recursos marins i fer passos per a convertir-se en un model per a altres llocs", ha agregat el GOB.

D'altra banda, en cas que l'actual reserva no complís amb els objectius esperats, l'entitat ha demanat que «de manera urgent» es convoqui la comissió de seguiment de la Reserva Marina de les illes del Toro i Malgrats.

«Creim que la comissió de seguiment de l'actual reserva és l'espai adequat per exposar les demandes dels diferents sectors i debatre quins són els objectius que es volen aconseguir i quines són les zones que poden facilitar-lo», han conclòs.