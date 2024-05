El GOB torna a denunciar les obres i instal·lacions de l'Hotel Formentor i reclama la paralització de les activitats

El GOB ha presentat un escrit de denúncia per les obres i instal·lacions que des de fa un temps la promotora de la construcció del nou Hotel Formentor realitza en uns terrenys que segons el PGOU vigent a Formentor «no formen part dels terrenys qualificats urbanísticament com a àrea hotelera». «Aquests terrenys, com ja hem advertit en altres ocasions, no foren cedits a l'Ajuntament de Pollença l'any 2021 quan es varen fer una sèrie de cessions en compliment de les determinacions del PGOU», ha recordat l'entitat.



Segons ha explicat el GOB, aquestes actuacions «consisteixen principalment en la instal·lació d'un nou tancament metàl·lic, moviments de terres per a zones enjardinades i per a la instal·lació d'altres conduccions i infraestructures».



Com ja han manifestat en altres ocasions, segons el PGOU, aquests terrenys «no poden formar part de la parcel·la hotelera de l'Hotel Formentor, sinó que serien dels que haurien d'haver-se cedit a l'Ajuntament per estar classificats com a zona d'espai lliure litoral una part, i l'altra part com a vial per a vianants d'una amplària de 10 metres. Aquest vial és el que hauria de transcórrer paral·lel el litoral marítim i enllaçar amb la rodona de devora el Club dels Poetes».



Segons l'entitat, el fet que aquests terrenys, i altres, no s'hagin cedit a l'Ajuntament de Pollença «fa que la parcel·la hotelera incompleixi el planejament urbanístic i, per tant, no pot complir les condicions de solar requerides per la legislació urbanística per a poder implantar-se una construcció de nova planta com és l'actual construcció del nou Hotel Formentor».



Per aquests motius l'entitat ha sol·licitat a l'Ajuntament de Pollença «que investigui aquestes obres i instal·lacions i que ordeni la seva suspensió i retirada, així com la paralització de les obres del nou Hotel Formentor per incompliment del planejament urbanístic vigent, el PGOU aprovat l'any 1990, per manca de cessions i d'existència de vials públics obligatoris».