Recuperem Marivent denuncia l'ocupació i espoli dels borbons en el Dia Internacional dels Museus

L'associació cívica sense ànim de lucre Recuperem Marivent ha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials en el Dia Internacional dels Museus denunciant l'ocupació i espoli del Museu Saridakis per part de "la dinastia borbònica". En el comunicat, l'associació explica qui fou Saridakis.

Ioannes Saridakis

Ioannes Saridakis, catalanitzat Joan de Saridakis (Alexandria, Egipte, 1877 - Palma, 1963) va ser un pintor, col·leccionista d'art i mecenes egipci de família grega.

Treballà com a enginyer en mines de coure de Xile, on també rebé la primera formació artística com alumne del pintor Pedro Lira. Pintà principalment paisatges i una sèrie de gravats de fortaleses i palaus. Reuní una gran col·lecció d'art de diverses èpoques (unes 1.300 pintures i uns 100 mobles antics) i una biblioteca amb dos milers de volums, especialment sobre pintura.

El 1923, quan ja tenia una gran fortuna, fixà la seua residència a Palma. Encarregà a Guillem Forteza[1] el projecte de l'edifici de Marivent (actual Palau de Marivent), que fou construït entre 1923 i1925 i on residí fins a la seua mort. La seua vídua, Annunziata Marconi-Taffani, el 1965 donà l'edifici i els terrenys a l'aleshores Diputació Provincial, amb la condició que fos destinat a museu de les obres que havia aplegat el seu marit. Tanmateix, dissolta la Diputació en el Govern de les Illes Balears, aquest cedí l'usdefruit del palau de Marivent a la Casa Reial espanyola.

L'any 1978 els hereus de Saridakis s'avingueren a aquesta cessió, per bé que reclamaren tot el contingut de l'edifici atès que no havien estat respectats els termes de la donació inicial i a més constatant la incompatibilitat d'un museu públic amb una residència privada. Després d'un llarguíssim plet, el 1988 en Tribunal Suprem d'Espanya donà la raó als hereus,[2] per la qual cosa Marivent fou despullat de tota l'obra i l'aixovar que Saridakis havia reunit al llarg dels anys i que des de 1973 no han estat oberts al públic.