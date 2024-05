Denúncia davant la UNESCO per l’intent de legalització en rústic a Menorca

L’anunci del Govern i del Consell Insular de Menorca de legalitzar les construccions edificades de manera il·legal en el sòl rústic serà denunciat pel GOB Menorca davant la UNESCO. L’entitat creu que això contradiu de manera frontal l’esperit de la Reserva de Biosfera i els seus instruments reguladors.

El GOB prepara un dossier que serà enviat aquests pròxims dies als organismes de la UNESCO que vetlen per la correcta gestió de les zones declarades reserves de biosfera.

L’entitat considera que s’està preparant una operació d’especulació urbanística «de les més grans de la democràcia». «A Menorca fa anys que hi ha una camí de regularització dels nuclis de cases il·legals, conegudes com hortals, a partir d’elaborar un Pla Especial i abordar, per iniciativa dels propietaris, el control d’aspectes com clavegueram, abastiment d’aigua o ordenació d’accessos. Alguns nuclis han seguit aquest camí i han canviat la seva situació. Però molts altres no ho han volgut fer perquè això representa una limitació en les edificacions, que no poden anar més enllà de 90 m2. Ara, el Partit Popular, des del Govern i des del Consell està anunciant un premi per a tota aquesta gent que ha alçat grans cases en rústic i que ha preferit mantenir-se en situació irregular, amb problemes de contaminació d’aqüífers i de descontrol», han explicat.

Per al GOB Menorca, aquesta aposta «implica una afronta per a tota la gent que ha fet els tràmits que tocava, que ha pagat els impostos corresponents i que ha contractat els tècnics pertinents. També significa una crida a cometre noves irregularitats constructives».

«La connivència de les institucions insular i autonòmica amb aquesta operació espúria obliga a acudir a d’altres instàncies per demanar empar. L’ordenació territorial del sòl rústic de Menorca i la necessitat d’observar una disciplina en aquest camp son qüestions fonamentals en la Reserva de Biosfera. Per aquests motius, s’està ultimant una documentació que denunciarà formalment el cas davant la UNESO», han assenyalat els ecologistes.