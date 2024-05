L’IMAS llança la campanya 'Créixer en família' per a fomentar l’acolliment familiar

Fomentar l’acolliment familiar com una opció de vida i un acte de responsabilitat social i empatia amb els nins i adolescents que ho necessiten. Aquest és l’objectiu de la campanya 'Créixer en família' que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha llançat per a aconseguir més famílies acollidores disposades a «educar, estimar i oferir un entorn sòlid, afectiu i educatiu adequat per al seu creixement i desenvolupament com a persones».

Així ho ha destacat el conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, durant la presentació d’aquesta campanya que l’IMAS ha començat a difondre coincidint amb el Dia Internacional de la Família, que es commemora aquest dimecres, 15 de maig. «L’acolliment és un model de família que ens fa créixer com a societat, és un gest altruista que ofereix un entorn afectiu, de comprensió i dedicació a un infant que, com tothom, ho necessita. Acollir és un acte de responsabilitat i de valentia, una experiència enriquidora pel que té de solidària i de transmissió de valors», ha dit.

Actualment 486 infants o adolescents de Mallorca viuen en centres d’acolliment residencial i 487 estan en acolliment familiar. El conseller Sánchez ha recordat que l’IMAS compta amb 482 famílies acollidores. «Però en necessitam moltes més. L’acolliment en família aliena és una de les formes d’ajut i protecció als infants i adolescents que, de manera temporal, no poden viure amb la seva família d’origen. És una mesura alternativa als centres d’acollida on també reben l’atenció, l’afecte i l’educació adequada tot i que un entorn familiar és més òptim, sobretot per als que tenen manco de sis anys».

A l’acte de presentació de la campanya també hi han assistit les directores insulars de Serveis Socials, Infància i Família, Apol·lònia Socias, i la de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència, Magdalena Ramis, així com algunes famílies acollidores que formen o han format part de l’experiència de l’acolliment.

Amb un enfocament emotiu, la campanya destaca la importància d’acollir infants i adolescents com una manera de crear vincles familiars forts i proporcionar-los un entorn segur. «Créixer en família» també ofereix recursos i suport per a les famílies que valoren l’opció de l’acolliment i volen obtenir més informació. L’objectiu és arribar a un ventall divers de persones i animar-les a prendre part en aquesta tasca tan important de protegir i cuidar els infants més vulnerables de la societat.